Clasifica Tri femenil al Mundial Sub-20

El Tri femenil amarró su boleto a la Copa del Mundo Sub-20 de Francia, luego de vencer 4-3 en penales (1-1 en tiempo regular) al representativo de Canadá.

Las pupilas de Christopher Cuéllar sufrieron para alcanzar el Mundial de la especialidad pues a 10 minutos de concluirse el tiempo regular, la capitana canadiense Gabrielle Carle aprovechó un mal rechace de la zaga tricolor para igualar los cartones, que se mantuvieron hasta el pitazo final aún con un penal a favor de México, que fue detenido por la guardameta Rylee Foster en el minuto 90′.

En los penales el drama no cesó y las tricolores tuvieron que venir de atrás, pues después de que Miriam García fallara el tercer disparo, Emily Alvarado detuvo los dos siguientes, con lo que preparó el plato para que Gabi Juárez pusiera a festejar al Tri femenil.

Jimena López, de tiro libre, había dado la ventaja a México al minuto 33 de la primera mitad.

A pesar de conseguir su boleto, el Tri se medirá con Estados Unidos para definir el título del Campeonato Sub 20 de la Concacaf, mientras que Canadá tendrá que vencer en el duelo por el tercer lugar a Haití, que cayó con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

El Tri buscará su primer título de la especialidad en la Concacaf, pues en las siete ediciones anteriores ha quedado en manos de EU (5) y Canadá (2).

El Mundial Sub 20 se jugará en Francia del 5 al 24 de agosto de 2018.