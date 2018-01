Avala Manlio Fabio Beltrones a Meade

Roberto Bahena

El precandidato a la Presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, es la opción más seria para dirigir el país, aseveró Manlio Fabio Beltrones en su visita a Sonora en apoyo a su abanderado.

El ex presidente nacional del Partido de la Revolución Institucional, señaló que los ciudadanos están cansados de precampañas y campañas donde sólo ven peleas y no propuestas.

“La percibo (precampaña) como una de las propuestas más serias, construir a partir de la concordia, los mexicanos están cansados de tanto pleito y el más preparado es Meade”, aseguró.

Asimismo, enfatizó que el precandidato priísta va colocándose cada vez con mayor fuerza en el gusto de los mexicanos, por lo que ratificó su voto de confianza y la lealtad a su partido.

“Yo veo que avanza y avanza firmemente, sobre todo con seriedad, es lo que necesita este país, presidentes muy serios y q sepan q hacer con los problemas y creo q en el PRI tenemos al mejor”, subrayó.

Evita hablar sobre candidaturas al Senado

En cuanto a la fórmula al Senado que podría encabezar su hija, Sylvana Beltrones Sánchez, el ex gobernador del Estado prefirió no hablar del tema dado a que aún no hay un registro ante las autoridades electorales.

“Nunca me gusta adelantar vísperas y los pre registros se cierran mañana o pasado mañana, esperaremos los tiempos propicios y ya conoceremos qué piensa cada quien”, apuntó.