Twitter mejora su tecnología para recortar fotos

Twitter planea mejorar de manera importante su tecnología para recortar las fotos de los usuarios. El cambio en la inteligencia artificial que maneja las imágenes subidas a la red social es esencial en un mundo donde el compartir fotos y videos en redes sociales es algo cada vez más común.

En su blog oficial, la empresa señaló que actualmente Twitter busca centrar la imagen en la cara más importante, mientras que cuando no distinguía ningún rostro publicaba la foto basándose en el centro de la misma.

Explicó que si bien el enfoque no es equivocado, esto provocaba que las miniaturas de las fotos lucieran extrañas cuando la maquina no detectaba correctamente el rostro, como en el caso de los animales, o en las que no había ninguno, como puede ocurrir en las tomas de paisaje o panorámicas.

De ahora en adelante, el sistema de análisis de fotos de Twitter se basará no en la búsqueda de rostros, sino en la prominencia. Esto significa que la inteligencia artificial centrará las imágenes en las zonas que más podrían importarle a los usuarios.

Lo anterior implica centrarse principalmente en caras, textos, animales o zonas con un alto contraste de colores.

Para lograr el cambio, los ingenieros modificaron sus algoritmos con una técnica llamada “conocimiento de destilación”, lo que les permite acercarse rápidamente a las partes más prominentes de las fotos. Si bien el programa es perfectible, esperan que el sistema vaya aumentando su velocidad y mejore con el tiempo.

La mejora también utiliza una técnica conocida como “poda”, lo que permite que el algoritmo se salte partes de las fotos que podría tomar un largo tiempo investigar sin beneficios evidentes.

