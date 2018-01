Respetará Meade procesos locales

Roberto Bahena

El precandidato del PRI a la presidencia del país, dijo que los perfiles que se elegirán serán honorables, competitivos y que van a ganar

Los procesos electorales locales serán respetados, aseveró el precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meada Kuribreña, en su segunda visita a Hermosillo.

Esto al cuestionarlo sobre la fórmula al Senado que podría tener el PRI Sonora en las próximas elecciones. Asimismo, aseveró que quienes abanderen al tricolor serán perfiles idóneos y a la altura de las exigencias.

“Yo soy muy respetuoso de los procesos locales y respetuoso de las decisiones del partido, pero de una cosa sí estoy muy seguro, van a ser perfiles honorables, competitivos y que van a ganar”, aseguró.

Enfatizó que tiene el apoyo del priísmo y su precampaña va por buen camino, además de contar con el respaldo de personajes como ex presidente del nacional del PRI y ex Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

“Siempre he estado arropado por Beltrones desde hace muchos años, el ex senador Beltrones votó por mi dos veces, me ratificó como subsecretario en dos ocasiones y yo me he sentido siempre orgulloso de pedirle su apoyo”, subrayó.

Presenta los cinco puntos de su Agenda Sustentable

El precandidato del partido tricolor visitó la capital sonorense para participar en el quinto Foro Nacional Puntos de Encuentro: México Potencia Sustentable, organizado por la Fundación Colosio, donde dio a conocer los cinco puntos de su Agenda Sustentable.

El punto uno trata sobre evitar el desperdicio de alimentos y agua para abatir la carencia alimentaria en el país; el segundo es ampliar el uso de energías limpias en los hogares; mientras que el tercer punto es impulsar políticas públicas que preserven el capital biológico y ecológico del país, que sean amigables con el turismo y la recreación.

Asimismo, el cuarto punto trata sobre contar con ciudades inteligentes, con servicios sustentables y que sean respetuosas con el medio ambiente; en tano el número cinco se refiere a atraer 550 mil millones de pesos en inversiones para impulsar la generación de energías limpias en el país.