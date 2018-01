Proponen paraísos mariguanos; Enrique de la Madrid revive debate

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reabrió el debate de la legalización de la mariguana al proponer su liberación con fines recreativos en Quintana Roo y Baja California Sur, estados donde se ubican Cancún y Los Cabos, dos de los mayores destinos turísticos del país.

Al participar en un foro sobre turismo, planteó que permitir la producción, venta y consumo de la hierba podría ayudar a combatir el crimen en dichas zonas.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, De la Madrid aclaró que su propuesta fue realizada a título personal, pero basada en el estudio del tema que ha hecho por años.

Consultados sobre el planteamiento, Francisco Martínez Neri, Rocío Nahle y Marko Cortés, coordinadores de las bancadas del PRD, Morena y PAN en la Cámara de Diputados, dijeron estar dispuestos a debatir el tema.

Fernando Belaunzarán, exdiputado federal y uno de los principales promotores de la legalización de la mariguana, afirmó que la propuesta del secretario de Turismo es insuficiente, aunque le gustaría que la iniciativa fuera respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Coincido desde hace tiempo en que, cuando menos en zonas turísticas del país, deberíamos de legalizar el uso de la mariguana”.

El funcionario dijo que la seguridad es uno de los retos pendientes en el sector, que de no resolver, podrían afectar la competitividad de esta industria, que en 2017 atrajo a 39 millones de turistas internacionales.

“México es tan grande y diverso que deberíamos hacer ejercicios diferenciados, así lo han hecho en Estados Unidos, pues a pesar de que a nivel federal sigue prohibido el consumo y distribución de la mariguana es un hecho que en diferentes estados de la Unión Americana, y particularmente en California, no sólo ya se legalizó para fines médicos sino recreativos. Es absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo me gustaría ver eso en Baja California Sur y Quintana Roo, que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México”.

Comentó que no se justifica desviar recursos de escuelas y hospitales para combatir a un crimen pues científicamente la mariguana es menos dañina que el alcohol y el tabaco.

“Como mexicanos si queremos resultados diferentes debemos de tomar medidas diferentes”, manifestó.

Además, resaltó que es necesario que el país tenga buenos cuerpos de policía y no dejar el problema sólo al gobierno federal, sino incluir a los empresarios y sociedad civil.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el titular de la Sectur dijo que las declaraciones antes expuestas fueron realizadas a título personal. “Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la legalización de la mariguana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y estudio del tema por muchos años. Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México”.

Más adelante, en entrevista radiofónica, consideró que en la lucha contra las drogas en México es necesario debilitar al crimen organizado con otras estrategias como la legalización de la mariguana.

Dijo que están dadas las condiciones para una reflexión más profunda, en específico para la legalización de ese enervante en zonas turísticas del país.

Al respecto, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dijo que “debe cambiar la forma en la que le damos tratamiento a la mariguana e incorporar en la discusión el tema de dónde muere más gente, es decir, en la lucha por el control de las drogas o en el consumo. En mi opinión personal es que el problema de las drogas debe ser más de salud que de seguridad y los recursos se deben de utilizar para convencer a la sociedad y las familias de que protejan a los jóvenes y a los que caigan darles un tratamiento”.

Mientras que Jorge Paoli Díaz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), argumentó que “en Estados Unidos ya está legalizada en 22 estados y nadie, de quienes lo plantean, dicen algo que no sea realidad. Varios de los que participamos en el sector turístico pensamos que el enfoque que se debería tener en este problema, que tiene raíces económicas, es económico y de salud pública”.