Muere la actriz Olivia Cole a los 75 años

Olivia Cole, actuó en más de 30 series y películas, y es reconocida por ser la primera mujer afroamericana en ganar un Emmy, por su interpretación de Matilda en la serie “Raíces”, en 1977.

La actriz estadunidense falleció en una localidad de San Miguel Allende, Guanajuato a la edad de 75 años.

La muerte de Cole fue el pasado 19 de enero y su deceso fue confirmado por su representante, Susie Schwarz, que agregó que las causas de su deceso se desconocen.

“Era una mujer muy excéntrica y maravillosa”, expresó Schwarz sobre la actriz, de quien dijo que no tenía teléfono celular y estaba alejada de la tecnología.

La actriz participó en las películas “First sunday”, al lado de Ice Cube, y “Coming home”. En Broadway actuó en “The school for Scandal”, “You can´t take it with you”, “The merchant of Venice” y “The national health”.

Fuente: SDP noticias