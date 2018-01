‘Esta dependencia es para chingar gente’, dice empleado de Proespa

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) suspendió de manera indefinida a Víctor Manuel Enciso, tras la difusión de un audio en el que se evidencia una actitud “impropia” y no apegada a los lineamientos éticos en torno a las funciones de la dependencia.

En una grabación que circula en redes sociales, en la que aparentemente participa el servidor público, se escucha que “él no está para ayudar a nadie y que esta dependencia es para ‘chingar’ gente y recaudar”.

“Yo no estoy para ayudar a nadie, a ninguna empresa, a nadie que yo pare en un pinche taxi o en un carro particular, yo no estoy para ayudarlo, sea viejito, sea grande o sea chiquito; yo no estoy para ayudarlo, para ayudar hay otras dependencias. Esta es una dependencia para ‘chingar’ gente, para recaudar en cualquier aspecto que le tomes”, se menciona en el audio.

Proespa informó que se habrá de corroborar la veracidad de la grabación y que no solaparan conductas de este tipo, ya que los trabajadores deben conducirse con respeto y no denostar las labores que se realizan en la dependencia.

Por último, precisa que en caso de que la prueba sea autentificada, el servidor público será dado de baja de manera permanente.