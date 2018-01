Angelina Fernández se convirtió en la tercera alcaldesa de Hermosillo

Hermosillo de nueva cuenta tiene una mujer como presidente municipal en la persona de Angelina Muñoz Fernández, que asumió al cargo por ley, después de que Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, solicitara licencia para separarse del cago por 90 días. Maloro buscará la candidatura al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados. Cabe señalar que Angelina fungía como Sindico Procurador en la administración.

La primera mujer presiente municipal fue doña Alicia Arellano Tapia de Pavlovich (PRI), madre de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; la segunda, María Dolores del Río Sánchez (PAN), hoy dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC); y la tercera, Angelina Muñoz Fernández (PRI), que entra al relevo por Acosta Gutiérrez. Angelina ya había sido candidata a la alcaldía, pero fue superada con votos por María Dolores.

El Maloro se registrará hoy como aspirante a la candidatura al senado, puesto al que también aspiran el ex alcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán Gutiérrez y la diputada federal, Sylvana Beltrones Sánchez…José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República y amigo personal de El Toño, ya dijo en su visita a Hermosillo este viernes, que no meterá las manos en las decisiones locales del PRI, pero este es un asunto federal, ¿O no?

En los mentideros políticos se da como un hecho que la mancuerna “Sylvana- Maloro” será la prupuesta para el Senado, siendo la hija del ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, la que encabece esta fórmula. Sylvana necesita quién le acarree votos y nadie mejor que el ahora ex alcalde de Hermosillo. Esta se ve como una fórmula ganadora, aunque no hay que descartar a los candidatos del PAN y Morena, Ramón Corral y Lili Téllez, respectivamente.

Luego de la aprobación de licencia para separarse de su cargo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, el Cabildo aprobó por unanimidad que Lourdes Angelina Muñoz Fernández asumiera el puesto de Presidenta Municipal. En sesión extraordinaria, se aprobó la solicitud de Maloro Acosta para separarse de sus funciones por 90 días según lo permite el reglamento del Ayuntamiento.

“Con fecha de 25 de enero de 2018 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio firmado por el Presidente Municipal, mediante el cual solicitó licencia por motivos personales, ajenos a la administración pública municipal, para poder estar en condiciones de ejercer la prerrogativa de ciudadano por 90 días”, informó Julio César Ulloa Girón, Secretario del Ayuntamiento.

Después de la propuesta de la Regidora Hazely Juárez de que la Síndico Angelina Muñoz Fernández fuera quien ocupara el puesto de Presidenta Municipal, Maloro Acosta le tomó la protesta de ley… El Presidente Municipal con licencia comentó que durante dos años y medio, aún con la adversidad, dificultades y complejidades que les tocó, tanto en el tema financiero y con la devastación de la ciudad, se logró avanzar.

“Es importante tener muy claro que hay un propósito superior y la idea es seguir luchando por los municipios, por eso tenemos que seguir alzando la voz por Hermosillo y todos los municipios. Yo quiero agradecer la oportunidad de colaborar y trabajar en este órgano colegiado, y la realidad es que hay un antes y un después en Hermosillo”, enfatizó.

Así mismo, en la sesión extraordinaria, la Presidenta Municipal interina tomó la protesta como Síndico Propietaria, a su suplente, Ana Lorena Vega Granillo, quien realizará las funciones correspondientes de la dependencia.

Apoya Manlio Fabio Beltrones a José Antonio Meade

El priista sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera manifestó que su lealtad estará siempre con su partido y que el precandidato tricolor José Antonio Meade Kuribreña, es la opción más seria para gobernar el país.

Durante el desarrollo del Foro “Punto de Encuentro” que organiza la Fundación Colosio, que contó con una conferencia magistral del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, que disertó el tema “México desarrollo sustentable”, Manlio Fabio Beltrones destacó que la precampaña de Meade avanza firmemente.

