En América prohíben las chilenas, dice Santiago Baños

Ningún jugador del América volverá a hacer una chilena en el Clausura 2018, ironizó Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, en la conferencia de prensa en la que se presentaron los nuevos refuerzos azulcremas.

Esto se da después de que en el partido ante Pumas de la jornada 3, Mateus Uribe se fue expulsado al pegarle con el pie en la cara de Nicolás Castillo al aventarse una chilena.

Posterior al juego, Miguel Herrera externó su molestia y el club apeló ante la Comisión Disciplinaria, quienes decidieron ratificar el castigo.

“La resolución ya está, la aceptamos, no estamos de acuerdo, seguimos pensando que fue un error, pero ya no vamos a tocar el tema. A partir de ahora queda prohibido en el América echarse chilenas, no vaya a ser que nos quedemos con siete u ocho”, explicó Baños irónicamente.

Después de que el directivo azulcrema dijo esto, se volteó con Jérémy Ménez y le comentó que ya no más chilenas.

