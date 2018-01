Ejecutan a mujer en Tlaxcala

De un disparo, una mujer fue asesinada la tarde de este jueves en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, cuando llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo compacto; era originaria de Guerrero, y llevaba unos días con residencia en esta demarcación.

Según vecinos de la comunidad de Exquitla Sección Tercera, donde ocurrieron los hechos, dos sujetos que viajaban en un automóvil, tipo Tsuru, la atacaron a unos metros de la puerta de su casa.

La mujer al resultar herida por la bala perdió el control del vehículo que conducía y se impactó contra la caja de un camión de carga que estaba estacionado.

Personal de la Dirección de Seguridad Pública municipal, que actuó como primer respondiente, detalló que fue identificada como Araceli “N”, de 30 años de edad, y era maestra originaria del Estado de Guerrero donde dejó su plaza en el Magisterio.

En el municipio de Zacatelco, rentaba una vivienda y se dedicaba a la venta de comida en una escuela aledaña.

Según el parte informativo de policías municipales, la mujer tenía un orificio en uno de sus hombros, aparentemente ocasionado por un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte, pero su cuerpo no tenía ninguna mancha de sangre.

“Solo tenía un orificio en un hombro, pero no estaba ensangrentada, en el carro tampoco había sangre”, dijo un elemento policial.

De acuerdo con testimonios de los lugareños, en la zona se escucharon disparos y el impacto de un vehículo. Al salir de sus viviendas para percatarse de lo que sucedía, observaron agonizante a la mujer dentro de la unidad.

Intentaron auxiliarla pero como el automóvil tenía activos los seguros, así como estrellada la ventanilla de la portezuela izquierda, por instrucciones de la presidenta de comunidad, Gloria Pérez, rompieron el cristal de la ventanilla derecha.

La mujer aún estaba viva cuando los vecinos quisieron auxiliarla, luego llegaron al lugar paramédicos del Municipio de Papalotla; sin embargo, al darle los primeros auxilios, ya había fallecido.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó la diligencia de levantamiento de cadáver y su traslado al anfiteatro para practicar la necropsia, a fin de determinar las causas de la muerte.

La dependencia informó que Araceli “N” tenía un impacto de bala, pero que personal especializado aún no define qué fue lo que le causó la muerte y las condiciones en que se dieron los hechos.