Dice vivir una pesadilla, Paola Pliego exige respuesta al COM y Conade

La batalla de Paola Pliego con las autoridades del deporte en México continúa. Hoy, la esgrimista queretana sigue en pie con su denuncia de corrupción dentro de la Federación Mexicana de Esgrima (FME) para que los directivos sean cesados, y así, pueda continuar con su carrera deportiva.

“Este caso ya lleva un tiempo, como un año y medio que siento que mi carrera deportiva se ve frustrada y detenida. En septiembre pensé que ya se iban a arreglar las cosas porque ganamos una resolución en la CAAD en contra de ellos en la que decía que ellos tenían que desconocer y que salieran los que están en la Federación que la tienen secuestrada y están ahí ilegalmente”, explicó Pliego a Mediotiempo.

Ni Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte, ni Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, han hecho algo respecto a la resolución ganada en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) por la queretana para destituir a los titulares de la FME. Incluso, las respuestas de Padilla han sido incongruentes y hasta sin conocimiento sobre el dictamen jurídico que por segunda ocasión fue ganado por la deportista.

“En octubre salió otra resolución dándole legalidad a la primera resolución de la CAAD que es el órgano que se encarga del deporte y lo deben seguir todos, el Comité Olímpico, la CONADE, todos. Yo me comuniqué a la Federación Internacional para inscribirme en competencias y ellos pidieron respuesta al COM que no se consiguió”, detalló.

Pliego estaba contra el reloj, pues justo este miércoles era la fecha límite para inscribirse en la Copa del Mundo a celebrarse en Baltimore del 24 al 28 de enero y cuyo puntaje va directo al ranking de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque confía en que todavía tiene el tiempo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo verano, además de los Panamericanos en el 2019.

Lo que podría ser un sueño se ha convertido en una pesadilla para Pliego. Su carrera no ha ido por el camino que había preparado, si bien el gobierno de su Estado la apoya. Actualmente se prepara por su cuenta en Roma, Italia, con la meta de hacer una “limpieza” en la FME para abrirle el camino a los jóvenes esgrimistas.

“Hay muchos esgrimistas que han terminado su carrera por ellos (los dirigentes), se las terminaron de una forma en la que no tuvieron oportunidad de mostrar lo que pasaba. Lo más importante es que quiero dejar la esgrima en México limpia para que nadie pase la pesadilla que yo he vivido, no me parece justo y creo que sí está en mí alzar la voz porque a lo mejor puedo ayudar”, agregó.

Cabe destacar que la esgrimista no acudió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un doping positivo, que luego demostró fue erróneo. La siguiente opción será acudir al Comité Olímpico Internacional, donde buscará seguir con su denuncia y que las autoridades en México hagan caso a la resolución para que pueda competir.

Fuente: medio tiempo