Sacan a flote a falso médico estético…Al que entre más le buscan, más irregularidades le encuentran, es al caso de la liposucción que le provocara la muerte a la joven Clara Alejandra Alcalá, de Phoenix, Arizona, al aflorar que quien le practicó la cirugía en el Hospital del Sol de Nogales, es un médico general de apellido López, que ni cirujano plástico es, de ahí las funestas consecuencias.

Así está la ventaneada del presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Sonora, Marco Lizárraga Celaya en torno a esa comentada tragedia, que no es la primera que ocurre en esa frontera, lo que pone de manifiesto las anomalías con las que operan esas clínicas estéticas “patito”, al salir a flote que no era especialista el que atendió a la malograda jovencita, de 25 años de edad. ¡Zaz!

Pues según lo ventilado por Lizárraga, una y otra vez ha quedado demostrado que esa falta de especialización puede desencadenar en esos trágicos hechos, como el que en este ocasión se presentara, luego de que la paciente muriera en el quirófano, y cuyas causas aún son investigadas por la Fiscalía de Justicia del Estado, a fin de deslindar responsabilidades, pero en el ínter el changarro fue clausurado.

Si se toma en cuenta que si esos procedimientos de embellecimiento son practicados por galenos charlatanes o improvisados, pueden llegar a ser fatales, como una vez más se demostrara, ya que dependiendo de las cantidades de grasa y líquidos a quitar, pueden causar una descomposición fisiológica, al bajarse la presión y desencadenar en un choque hipovolémico, entre otras complicaciones. De ese pelo.

Es por eso que Marco Aurelio advirtiera que deben valorarse las condiciones de quienes son sometidos a esas operaciones, por lo delicadas de las mismas, por no ser una simple forma para bajar de peso, si no que realmente se les expone a un verdadero riesgo de salud a las personas, de ahí que para eso deben tomar en cuenta le edad y cantidad de reducción, para determinar el tipo de atención y hospitalización.

Porque en base a lo que ha trascendido, cuando lo hacen quienes no saben, a la hora de meter cuchillo o el bisturí, para rebanar todo lo que esté de más en el cuerpo, pueden llegar provocar lesiones en órganos vitales como el riñón, estómago e hígado, por el mala utilización de la cánula que usan. ¡Glup!

Ciertamente que es un suceso con el que deberían de proceder con todo el rigor de la Ley, para sentar un precedente y así evitar futuras muertes, por ese clase de mercenarios de la medicina, de ahí que entre los que tienen la última palabra para que se llegue hasta el fondo de ese asunto, es el Fiscal estatal, Rodolfo Montes de Oca, quien vaya que de entrada ya ha dado señas de ser de los que no les tiembla la mano.

Va a la alza calidad educativa estatal…Los que sí que se están adelantando a los hechos, para desterrar la práctica de los “campamentos” que hacen los papás para asegurarles un lugar a sus hijos en las escuelas de su preferencia, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), con lo que son las inscripciones anticipadas que acaban de anunciar para el ciclo escolar 2018-2019. ¡Qué tal!

Ya que de acuerdo lo adelantado por el subsecretario de Educación Básica de la SEC, José Víctor Guerrero González, de lo que se trata es de con tiempo garantizar el ingreso transparente y ordenado de los niños, niñas y jóvenes al nivel de educación Básica, que es el de Preescolar, Primaria y Secundaria, de ahí el porque los estarán preinscribiendo del 1 al 15 de febrero. De ese vuelo.

Para el caso la estrategia es la de crear todas las condiciones, para de manera planeada poder asignar los recursos humanos, materiales y de infraestructura, con la finalidad de desde el primer día ofrecerles una educación de calidad a los más de 163 mil estudiantes que estarán cursando por primera vez los primeros grados de esos niveles, lo que habla de que es una labor titánica la que harán Guerrero y compañía.

No en balde del llamado que le están haciendo a los paterfamilias, para que quienes tengan hijos en edad de cursar esa modalidad educacional, sin tanto papeleo a partir del 1 de febrero pasen ha apuntarlos, porque con ello ya no habrá necesidad de que tengan que dormir en las afueras de los planteles para ganar un espacio, ya que como en los dos últimos ciclos, lo volverán hacer de manera programada.

Y para que vean que es una planificación que ya está dando resultados en todas las materias, hay tienen el buen promedio que acaba de alcanzar Sonora en la prueba Planea y que ayer por la tarde diera a conocer el titular de la SEC, Ernesto De Lucas, pues la Entidad es la que más avance registró, con un cuarto y quinto lugar en Lenguaje, Comunicación y Matemáticas, después de estar casi en el último lugar.

De ahí que sea un tema que merece comentario aparte y para la próxima, por lo relevante del mismo.

Se pega una destapada “El Maloro”…Quien terminó por confirmar los rumores que había, de que pediría licencia para buscar otro “hueso” o puesto de elección popular, es el alcalde Manuel Ignacio Acosta, al ayer anunciar que hoy dejará el cargo temporalmente o por tres meses, para estar en condiciones de contender en el venidero proceso electoral, aunque sin decir porque posición va. ¡Ups!

Tan es así que para que no queden dudas, lo que es Acosta Gutiérrez éste día lo hará oficial en el marco una sesión extraordinaria de Cabildo, que tendrá lugar a las 11:00 horas, donde someterán a votación el nombre de la persona que ocuparía su lugar, por un máximo de 90 días, que podría ser un regidor o la Síndico municipal, Angelina Fernández, de ahí que todo apunte para que sea ésta última. ¿Será?

Luego entonces con esa momentánea desmarcada que se está dando “El Maloro” Acosta, toman forma las especulaciones que en las últimas semanas había habido, de que dejaría la alcaldía de Hermosillo para irse en busca de la candidatura a la senaduría por el PRI, lo cual consideran que todavía está por verse, por aún estarse en la etapa de las definiciones, con relación a esas nominaciones. ¿Cómo la ven?

No obstante y que lo que lleva mensaje, es que Manuel Ignacio se destapara o hiciera ese anuncio, al finalizar un evento en el que lo acompañara la gobernadora, Claudia Pavlovich, como es la supervisión de una obra de introducción de agua potable en la colonia El Realengo, que beneficiará a 90 familias, donde la Mandataria expresara que hay que trabajar unidos para sembrar esperanza. De ese tamaño.

Ante lo que está de más el señalar que con esa sorpresiva destapada, el que hoy sí que vendrá a encontrar la olla de grillos hirviendo, es el candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, quien por segunda ocasión hoy visitará esta Capital, en esta ocasión para por la tarde presidir el foro “México, Potencia Sustentable”, y de paso para checar de primera mano el como va la repartición de las candidaturas.

Hoy festejarán 20 años “Entre Todos”…Y aunque ni parece, pero a los que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! por fin “les estará cayendo el 20”, es a los del noticiero “Entre Todos”, y actualmente convertidos en Meganoticias Sonora, ya que éste día cumplirán un veintón de años de labor, de ahí que las felicitaciones no se harán esperar para sus primeras voces, Víctor Mendoza e Hilario Olea. ¡Órale!

Toda vez que lo que son Víctor e Hilario, sí que han hecho historia y marcado toda una época, por como durante dos décadas de esfuerzos, que esté viernes cumplen, han creado una nueva tendencia en la forma de presentar las noticias con sabor, como ellos las llaman, al aderezarlas con picardía e ironía, de ahí el porque no sólo llegaron, si no que además se han mantenido con el mismo éxito y posicionamiento.

La verdad que se dice fácil, pero no es cualquier cosa o el “enchílenme otra”, el mantenerse al aire y muchos menos a cuadro televisivo, como lo han hecho, de ahí el comentario que hay, de que deben tener muy buenos dobles, porque en la tele se le ve igualitos o giritos, a no ser y que tengan un muy buen maquillista, de esos que hacen milagros, por lo bien conservados que se les aprecia. Así la percepción.

Y es que aunque pareciera que fue ayer, pero es el 26 de enero de 1998 cuando iniciaron con esa aventura noticiosa, en el 90.7 FM de la señal de La Kaliente, por coincidencia en el cumpleaños de Mendoza Lambert, ya que no fue por eso, si no porque era lunes; pero después por conflictos con el entonces gobernador, Armando López Nogales, de ahí se pasaron a Radio Amor, la XEPB, del Grupo Radio SA.

Con lo que una vez más se demostró que no hay mal que por bien no venga, porque al tiempo hicieron valedero aquello de que bloqueos o grillas que no matan fortalecen, ya que alcanzaron tal crecimiento, que en el 2002 concretaron una alianza con Megacable y comenzaron un programa combinado de radio y televisión, que después se transformó totalmente de TV y así se consolidó lo que es Meganoticias Sonora.

Casi por nada es que el lema que están manejando para festejar ese aniversario, es el de “¿Qué 20 años no es nada?, cuando más bien ¡Veinte años es una vida!”, y sí que tienen razón. ¿Qué no?

Así que enhorabuena para todo el equipo que ha hecho posible la cristalización de ese proyecto que ya es toda una realidad y un modelo a seguir, pero en especial para los consagrados comunicadores y mejores amigos de Olea Ruiz y Mendoza Lambert, por ser unos verdaderos profesionales y ya de sobra probados.

