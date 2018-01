“Se hace cochi” empresario padre$i$ta

Mejor “se cura en salud” el del Isssteson

“Escupe pa´rriba” el ex de los Ceresos

Queda mal titular de Seguridad Escolar

“Se hace cochi” empresario padre$i$ta…Quien ahora está saliendo con que el hoy encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$, le hizo “manita de cochi” para que aceptara amañado$ contrato$ en su sexenio, es el también procesado empresario, Mario Aguirre, cuando todos saben que eran parte del mismo chiquero, de ahí que enfrenten cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pero todo hace indicar que Aguirre Ibarra se está tratando de “tumbar la barra” o esas acusaciones, con la confesión que ahora hiciera ante el Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Guillermina Matías Garduño, de que lo presionaron y amenazaron para pactar esos convenios para la elaboración de los uniformes escolares que maquilaban a precio de oro y con una pésima calidad.

Toda vez que el por algo tachado de ser el “contrati$ta divino” de la administración de Padré$ Elía$, ahora sacó a balcón al por algo hermano incómodo del ex Mandatario panista, como es el Miguel Padré$, al ventilar que es el que dizque lo amago con no darle má$ adjudicacione$, si no participaba en esa “maroma” millonaria que se aventaron, con la confección de esas uniformadas. De ese pelo.

Aunque con toda y esa “e$cupida pa´rriba” de Mario Humberto, lo único cierto es que existen documentos de que en la gestión padre$i$ta lo beneficiaron por ese concepto con contratos por el orden de los mil 160 millones 892 mil 62 pesos, a través de la empresa Sonora Apparel y Confección Industrial, de la que aparece como propietario, junto a un tal Javier Oviedo Casillas, un evidente prestanombres.

A ese grado consideran que está llegando el cinismo de Aguirre, por de a cómo está negando la cruz de su parroquia o la$ liga$ que tenía con la catalogada de mafia de los Padrés Elías, obviamente que en aras de salvar el pellejo, y desligarse de esos delitos por un monto de $178 millones de pesos, que todavía mantienen preso al “Memo” Padrés en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. ¿Cómo la ven?

Aún y cuando de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la que lo acusa, manejan que existen sobradas evidencias de que hizo depósitos bancarios a cuentas a nombre de Miguel, uno de ellos por ¡¡3 millones 312 mil 175 dólares!!, vía la compañía Procesos Automatizados de Manufactura, de la que también aparecía como dueño, y con las que hiciera esa machincuepa$.

Casi por nada es que el mal afamado de Aguirre Ibarra terminara enfermándose del corazón, ante tanta presión, de ahí que en junio se internara en el Hospital Ángeles de las Lomas, en Huixquilucan, desde cuya habitación llamó a la PGR para entregarse, para meses después ser recluido en el Penal del Altiplano, aunque dicen que en diciembre volvió al nosocomio, que es donde aseguran que está. ¿Será?

No obstante y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que los integrantes de esa red de corrupción, que operaran con cargo al Gobierno del Estado de Sonora, ya se están tirando con todo o más bien con lodo, a la hora de estarse sacando sus trapito$ o traperío $ucio al sol, como lo deja entrever esa traición o señalamiento directo y a la cabeza para el clan de los Padré$. Así la ventaneada y desconocida.

Mejor “se cura en salud” el del Isssteson…Y el que entrando y entrando, sí que ya se está “curando en salud”, es el nuevo director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, por como trascendiera que en la primer encerrona que sostuviera con los del sindicato del Staus, del que es dirigente Cuauhtémoc González, se comprometiera a mantener el convenio que habían hecho con su antecesor.

Ya que a partir de lo que aflorara de ese encuentro, que para nada terminó en encontronazo, sino todo lo contrario, se corrió la voz de que a los profesores afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), les continuarán ofreciendo los servicios médicos, de pensiones y jubilaciones, entre otros; al igual que a los empleados que forman parte del Steus. Así el dato.

Así está esa nueva “aspirina” con la que Contreras López está “aliviando” temporalmente ese conflicto que hay con esas organizaciones sindicales, en lo que terminan por resolver lo de la renovación del convenio que tiene la Unison con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), y que es por lo que habían amenazado hasta con ya no atenderlos.

Sin embargo y partiendo de la postura asumida por Pedro Ángel, todo hace suponer que viene con la misma “línea” de apostarle al diálogo, en aras de buscarle una saludable solución a ese problemón, después de que el rector de la “Uni”, Enrique Velázquez Contreras, ya adelantara que están en la mejor disposición, pero lo que no hay es capacidad económica, y es por lo que se han entrampado. ¡Órale!

Aún así y por la buena voluntad mostrada por las partes involucradas, es que pronostican que están las condiciones más que dadas, para que en el corto tiempo lleguen a un acuerdo y todos queden tuticontentos, después de que semanas atrás se polarizara a más no poder esa desavenencia. ¡Vóitelas!

“Escupe pa´rriba” el ex de los Ceresos…Por algo dicen que para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, y es de lo que aseguran que adolece el hoy director de los Ceresos y suspirante a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, al no tener la voz completa para criticar en lo que antes fallaba, como es en el rubro de la seguridad. ¡Pácatelas!

Porque apenas y salió del puesto que ocupaba, en la dirección de los centros de readaptación del Estado, cuando a González Avilés le dio por empezar hacerse harakiri, al “ver la paja en el ojo ajeno”, como con esa declaración proselitista que hiciera, en torno a la ejecución de los macheteros por parte de las Policías estatales, al apuntillar que es un reflejo de la desesperación de las autoridades para frenar la criminalidad.

Con todo y que es de entenderse que Pedro Gabriel esté tratando de ganar adeptos, pero estilan que no le queda esa doble moral con la que ahora se está conduciendo, al hacerle a la actuación, que ni López Tarso en sus buenos tiempos, porque para el caso están los saldos negativos y con muchos “sospechosísmos” que dejará a su paso por el sistema carcelario. De ese tamaño.

Y para muestra basta un botón, como es la última sonada y extraña fuga de un reo que lo pusiera en entredicho y que no se duda que haya sido la causa de su salida forzada, como es la del “famoso” secuestrador, Larry Chávez, que se les escapara de “La Peni” I de Hermosillo en un contenedor de basura, por su aparente falta de mano dura y opacidad, aunque a los que investigaron es a los custodios.

O séase que con eso queda en evidencia que el león no es como lo pintan, a partir de ese papel o papelón que ahora está haciendo González, luego de que dejara de ser funcionario para convertirse en “candidote” a ombudsman, la ser evidente que con ese tipo de opiniones intenta sacar raja, contrario a cuando se le “pelaban” los presos y ni la cara daba, de ahí el porque aflorara que hasta recomendaciones tiene. ¡Ñácas!

Queda mal titular de Seguridad Escolar…A como estuvieron los gritos y sombrerazos de los paterfamilias de la Primaria Nueva Creación del fraccionamiento Los Pinos, quienes tomaron el plantel por la falta de seguridad que enfrentan, el que sí que ha seguido reprobando en esa materia, es el director de Salud y Seguridad Escolar de la SEC, César Romo Noriega, al nomás no responder a esas demandas.

Tan es así que tuvieron que llegar al punto de hacer un plantón permanente para exigir que les autoricen la contratación de un velador, ante los constantes robos que se han registrado, al denunciar que en lo que va del presente ciclo escolar ya han sufrido más de diez atracos, de ahí que ellos han tenido que “pagar el pato”, al cooperar para volver a comprar lo que se roban los malandros. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que ante ese hartazgo que ya hay, los papás optaron por protestar pa´ ver si así les hacen caso o los toman en cuenta, después de que por las buenas nomás no han tenido ninguna respuesta de Romo Noriega, a pesar de que con toda la formalidad del mundo ya le hicieran llegar esa petición de vigilancia, vía una solicitud que le turnaran a través de la Dirección de esa escuela. ¡Tómala!

Ciertamente que no es para menos que dichos padres de familia hayan decidido sacrificar a alrededor de 700 alumnos que están sin clases, como una forma de manifestar su rechazo por al último atraco del que fueran objeto, y es que en esa ocasión hasta un minisplit o “refrí” se llevaron, además de material didáctico y un manojo de llaves de las puertas de todas las aulas, de ahí que estén “encabr…itados”.

Luego entonces así está la enésima evidenciada para César Said, por como ha continuado sin hacer bien la tarea en ese renglón, como lo prueba el que estén teniendo que salir a manifestarse para que esos inmuebles educativos estén más seguros, y todo por no realizar una labor de convencimiento y de coordinación con otras instancias, a fin de que estén vigilados. Así la negligencia.

