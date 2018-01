Reconocen calidad de Tom Brady

El no darle tiempo al QB es una de las estrategias de las Águilas de Filadelfia para ganar el Super Bowl

Las Águilas de Filadelfia necesitaron de touchdowns mediante un despeje que fue desviado, un pase interceptado y la devolución de una patada para vencer a los Patriots de Nueva Inglaterra la última vez que los equipos se midieron en 2015.

No creen que tendrán que recurrir a una suerte similar de inusuales anotaciones para ganar el Super Bowl.

Malcolm Jenkins, Fletcher Cox, Brandon Graham, Vinny Curry, Mychal Kendricks y Beau Allen son los seis jugadores defensivos que quedan de ese equipo que sorprendió 35-28 a los Patriots en el Gillette Stadium el 6 de diciembre de 2015. Fue la penúltima victoria del ex entrenador Chip Kelly antes que Filadelfia le despidiera al final de ese mes.

“Creo que somos rivales parejos”, comentó Jenkins.

“Es obvio que tienen un tremendo grupo, una tremenda ofensiva, probablemente al mejor quarterback de todos los tiempos, un tremendo tight end, receptores muy veloces. Tiene una notable formación y saben aislar a los rivales, pero si hay una defensa que puede plantar cara con cualquiera, creo que es esta defensa, así que estamos muy optimistas”.

“El mejor quarterback de la historia, pero eso no significa que es invencible”.

“Tenemos que jugar 60 minutos contra ellos”, dijo Cox.

“Lo que hace único a Tom Brady es que se desprende del balón tan rápido y no comete errores. Dependerá de que nosotros tomemos la iniciativa frente a ellos. Depende de nosotros, no de ellos”.

El no darle tiempo a Brady es una de las apuraciones que tienen las Águilas.

“Hay que asediarlo, apurarlo, porque es el líder de ese equipo y todo el mundo lo sabe”, afirmó Graham.