México busca evitar el chile ‘pirata’ en Europa

Para evitar que haya chiles jalapeños y chipotles enlatados “pirata” en Europa, México busca en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) se señale en estos alimentos su denominación de origen o indicación geográfica.

Actualmente Europa, sobre todo España, se ha vuelto un mercado importante para el chile de México, sin embargo, ha afectado la llegada de imitación de alimentos de este tipo de Turquía, China y Perú.

“En los productos que entran a Europa no vas a encontrar a un jalapeño que ponga turco, chino o peruano. Lo especifica en la etiqueta como marca la legislación, pero en letra pequeña, y luego ponen fotos de un jalapeño con un sombrero mexicano. Es como un producto pirata”, explicó Jonás Murillo, titular de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca).

Anualmente los enlatados de chile exportados a la Unión Europa (UE) producen alrededor de 9 millones de dólares, indican datos de la Canainca.

“Con el acuerdo del 2000 no hay reconocimientos mutuos, sí en denominaciones de origen, pero no indicaciones geográficas como tal no tienen reconocimiento ni aquí ni allá. Y entonces el chile hasta ahora no entraba”, añadió Murillo.

La Comisión Europa (CE) espera que se llegue a un acuerdo antes del 1 de marzo.

Un problema parecido es el cambio que se le propone hacer a 57 tipos de quesos, ya que la UE busca que se les cambie el nombre del que se les conoce en México para proteger sus indicaciones geográficas.

Fuente: Diario La Verdad