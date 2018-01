Entregan casa adaptada en El Realengo

Recuerdan que la mañana del 19 de agosto de 2017 visitaron esa colonia para entregar apoyos del Fonden ya que resultaron con severos daños ocasionados por las lluvias

Con la entrega de viviendas y pies de casa, y la supervisión de la instrucción del servicio de agua potable, la gobernadora Claudia Pavlovich cumplió el compromiso hecho junto el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta con los habitantes de El Realengo hace cinco meses.

La mañana del 19 de agosto de 2017, Pavlovich Arellano y Acosta Gutiérrez visitaron esta colonia para entregar apoyos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), ya que resultaron con severos daños ocasionados por las lluvias de la temporada.

La casa de Juan Antonio Quintero López fue una de las más afectadas. Las paredes y techo de lámina de cartón sucumbieron a la fuerza del viento y el agua, lo cual sufrió desde la cama donde se mantiene postrado desde un accidente en motocicleta en el que resultó con fractura de cadera, lo que le impide movilizarse.

Ahí, la gobernadora Pavlovich visitó la dañada vivienda donde Juan Antonio vivía con su familia y se comprometió a construir una nueva, de material perdurable y adaptada a sus necesidades.

Este jueves regresaron al Realengo para entregarle las llaves de esa vivienda, que además tiene el espacio adecuado para compartirla con su familia, así como un proyecto productivo Elena Alicia López, mamá de Juan Antonio, consistente en una carreta para preparar hot dogs que les permita ingresos a su familia.

“No se me olvida la vez que vine y me llevaron de la mano y me dijeron es que no es posible que nuestro vecino viva así, eso es lo que los va sacar adelante, que sean y sigan siendo solidarios, y que cuiden a su familia y sus hijos como lo más sagrado”, señaló la gobernadora Pavlovich.

Dijo que los tres niveles de Gobierno trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dotándolos de vivienda y servicios.

Juan Antonio agradeció a la gobernadora Pavlovich por su nueva casa y al alcalde por el proyecto productivo.

A su vez, el presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, resaltó el trabajo en equipo entre las autoridades para llevar resultados a las personas que más lo necesitan, como el caso de las familias de Altares y El Realengo.

Por su parte, la directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Elly Sallard Hernández, informó que en Altares y El Realengo se han construido y entregado 44 Cuartos Rosa, además de 10 pies de casas, de los cuales cinco ya están terminados.

Supervisan introducción de la red de agua potable

En su visita a la colonia Altares y El Realengo, la gobernadora Pavlovich supervisó el arranque de obra de introducción de la red de agua potable, que dentro de un mes abastecerá a 356 habitantes de ese sector, con una inversión de un millón, 191 mil 968 pesos.

Se instalarán 980 metros lineales de tubería para servicio de agua potable, así como 89 tomas domésticas.