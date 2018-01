Compromiso cumplido de la Gobernadora Pavlovich y el alcalde “Maloro” Acosta

Con la entrega de viviendas y pies de casa, y la supervisión de la instrucción del servicio de agua potable, la Gobernadora Claudia Pavlovich cumplió el compromiso hecho junto el alcalde de Hermosillo Manuel Ignacio Maloro Acosta, con los habitantes de El Realengo hace 5 meses. La mañana del 19 de agosto de 2017, la mandataria y el alcalde, visitaron esta colonia para entregar apoyos del Fondo Nacional de Desastres, FONDEN, ya que resultaron con severos daños ocasionados por las lluvias de la temporada.

La casa de Juan Antonio Quintero López fue una de las más afectadas. Las paredes y techo de lámina de cartón sucumbieron a la fuerza del viento y el agua, lo cual sufrió desde la cama donde se mantiene postrado desde un accidente en motocicleta en el que resultó con fractura de cadera, lo que le impide movilizarse. La Gobernadora visitó la dañada vivienda donde este vecino vivía con su familia, comprometiéndoles a construir una nueva, de material perdurable y adaptada a sus necesidades…Pues este jueves Claudia y el Maloro le entregaron las llaves de la nueva casa.

Ambos funcionarios regresaron al Realengo para entregarle las llaves de esa vivienda, que además tiene el espacio adecuado para compartirla con su familia, así como un proyecto productivo a la señora Elena Alicia López, mamá de Juan Antonio, consistente en una carreta para preparar hot dogs que les permita ingresos a su familia.

“No se me olvida la vez que vine y me llevaron de la mano y me dijeron es que no era posible que nuestro vecino viva así, eso es lo que los va sacar adelante que sean y sigan siendo solidarios, y que cuiden a su familia y sus hijos como lo más sagrado”, señaló la Gobernadora Pavlovich. Dijo que los tres niveles de Gobierno trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dotándolos de vivienda y servicios.

Juan Antonio agradeció a la Gobernadora Pavlovich: “A mi Gobernadora Claudia Pavlovich que ella fue la que dio la orden, ella pensó en un techo para mí, yo le doy muchas gracias, estoy muy agradecido con usted, muchas felicidades por sus logros, en otras gobernaciones no se habían visto tantas ayudas que ha bajado a personas vulnerables”, dijo.

El Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, resaltó el trabajo en equipo entre las autoridades para llevar resultados a las personas que más lo necesitan, como el caso de las familias de Altares y El Realengo. “Cuando trabajamos en equipo todos nosotros, junto con las familias beneficiadas, el resultado siempre va ser positivo”, expresó.

Este viernes estará en Sonora José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI

José Antonio Meade estará en Sonora este viernes, quien encabezará el foro “México Potencia Sustentable”. Meade llega al Estado con un invitado especial, el Doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, para impartir una conferencia magistral en dicho foro.

La Fundación Colosio organizó ocho foros temáticos en todo el país y se eligió a Sonora para éste encuentro, por el desarrollo que tiene en las áreas de energías limpias, minería, automotriz, aeroespacial, agroindustria, gas natural, la ampliación del puerto de Guaymas y el potencial de la Mega Región impulsada por la Gobernadora Claudia Pavlovich.

El foro se llevará a cabo en el Salón Partenón del Hotel San Ángel a partir de las 12 horas y será dirigido a militantes y simpatizantes del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza.

Se espera frente frío en Sonora para este fin de semana

El frente frío número veinticinco estaría entrando a Sonora el próximo viernes, provocando un marcado descenso de temperaturas en todo el norte y oriente del estado durante el fin de semana e inicios de la próxima. Existe además la probabilidad de que se registren temperaturas bajo cero en varios municipios del estado, con poca probabilidad de lluvias dispersas

La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), informó que las bajas temperaturas y vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora se presentarán principalmente en los municipios de Agua Prieta, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Nogales, Ímuris, Cananea, Santa Cruz, Naco, Agua Prieta, Fronteras y Nacozari.

Además, se espera que temperaturas de menos 6 grados o menores podrían registrarse en las regiones fronterizas con Arizona y zonas serranas de Sonora durante los días sábado, domingo y lunes. En los municipios de la frontera con Chihuahua, se podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a menos 6 grados centígrados, mientras que en los municipios de la región central se esperan mínimas de 6 a 10 grados centígrados y en el sur de 10 a 12 grados.

Las autoridades emitieron el viso meteorológico con especial atención para los municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles, Caborca, Puerto Peñasco, Átil, Tubutama, Pitiquito, Sáric, Altar, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill, Ímuris, Magdalena, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Bacoachi, Fronteras, Naco, Agua Prieta, Cucurpe, Banámichi, Arizpe, Bacerac, Bavíspe, Huachinera, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Villa Hidalgo, Nacozari, Cumpas, Moctezuma, Tepache, Divisaderos, Sahuaripa y Yécora.

Así mismo, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recomiendan extremar precauciones a todas las embarcaciones en las costas de Sonora. Se hace un llamado a no efectuar la navegación a embarcaciones menores de 15 metros en la región norte y centro del Golfo de California por viento y oleaje.

