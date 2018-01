Patrullan militares en unidades hechizas

Para hacer frente a la criminalidad en Veracruz, decenas de militares fueron desplegados este martes en la capital de Veracruz, pero en unidades no reglamentarias.

Efectivos de la Policía Militar realizaron tareas de seguridad pública en Xalapa, a pie y en patrullas.

No obstante, los vehículos alteraron el convenio firmado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno de Veracruz.

La unidades pick-up, que no corresponden con la marca ni tipo que utiliza el Ejército, fueron balizadas por la SSP como “Sedena-Policía Militar” con los colores de la Policía Estatal.

Mandos del Ejército consultados sobre el tema reconocieron que esas patrullas no son parte de su flota y que fueron balizadas por el Gobierno de Veracruz.

Explicaron que posteriormente serán balizadas con el pixel militar aunque no sea el tipo de vehículos que utilizan los soldados en operaciones urbanas.

La propia Sedena desconoce cuántas patrullas se encuentran balizadas en Veracruz con la leyenda “Sedena-Policía Militar” sobre vehículos de la SSP del estado.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, indicó que el despliegue en el estado también se extendió, además de Xalapa, a las regiones de Coatzacoalcos y Acayucan, donde fueron instalados 10 puntos de revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército.

“El objetivo es avanzar de manera consistente para resolver el problema que más preocupa a todos: la inseguridad. Reitero el reconocimiento al Ejército Mexicano, porque cuando se compromete cumple de inmediato”, dijo a través de un comunicado.