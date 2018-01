Lupita Martínez, a defender cetro ante Torbellino García

Guadalupe Martínez, campeona mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defenderá su cinturón ante la exmonarca Irma ‘Torbellino’ García, el próximo 3 de febrero en el Estado de México.

Lupita (16-9, 6 KO), quien arrebató el título a Zulina ‘La Loba’ Muñoz que llevaba diez exitosas defensas, aseguró que no le preocupa enfrentarse a la zurda de la Torbellino por lo que confía en salir avante.

“La virtud de Irma es que se mueve por todos lados, es una boxeadora que no le gusta entrar en intercambio de golpes, de que sea zurda no me preocupa, mi compañera de cinco años es zurda, su guardia no me intimida, no es de relevancia en mi boxeo”, confesó Lupita.

Asimismo, señaló que las pugilistas con experiencia como la excampeona Torbellino se le dan muy bien.

“A Zulina le sobraba, tenía más que yo, mi equipo la estudió perfectamente y sé que con Irma no es la excepción, para empezar escuchar excampeona del mundo habla de su trabajo como boxeadora, pero estoy tranquila y consciente de mi preparación”, expresó Martínez.

Por su parte, la retadora y que fue campeona mundial Gallo, Irma García (18-2, 3 KOS) compartió cuál es su mejor arma de cara a la batalla.

“Mi mayor arma es la disciplina y mi forma de adaptación porque a veces estudiamos a una peleadora y nos aferramos a ese estilo, pero a veces cambia, todo cambia el día de la pelea, entonces la forma de adaptarte en el momento es muy importante y esa es una cualidad que tengo arriba del ring”.

Además, dejó en claro que hará un combate inteligente y no de tú a tú.

“Es una boxeadora que va para adelante, a lo mejor no tendrá la técnica como otras boxeadoras como Jackie Nava o Kika Chávez, sin embargo, trae mucha hambre y todo el tiempo va hacia adelante no importando lo que reciba. Tengo que hacer una pelea con mucha inteligencia, no voy a hacer una pelea de toma y daca”, finalizó.

La contienda será el próximo sábado 3 de febrero en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Fuente: medio tiempo