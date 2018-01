Gabriel Soto estuvo a punto de caer en depresión tras separación

Gabriel Soto admite que tras decidir separarse de Geraldine Bazán, estuvo a nada de caer en depresión y hasta se volvió ansioso.

En declaraciones para el diario Basta! el protagonista de Caer en tentación dijo estar triste por su fallido matrimonio: “claro que he llorado, sufrido y he caído porque esto no fue fácil, de hecho sigue siendo complicado”.

Asismismo, señaló haber sufrido de ansiedad durante las grabaciones del melodrama en el que comparte créditos con Silvia Navarro. “Me costaba mucho concentrarme, desengancharme de lo que estaba viviendo en mi casa cada vez que sacaban notas de mí. Cansa, te pone triste, te derrumba”.

Cabe mencionar que el actor de telenovelas aceptó haberle sido infiel en varias ocasiones a Geraldine, algo que desgastó la relación.

Fuente: SDP noticias