Confían aspirantes a ocupar presidencia de la CEDH en una selección “sin dados cargados”

Fueron 13 las personas que se registraron como aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante el Congreso del Estado. De esos 13, dos estuvieron con Columnistas Políticos, Guillermo Alejandro Noriega Esparza y Andrés Montoya García. Ambos estuvieron de acuerdo en buscar la independencia del Gobierno del Estado para que la institución funcione como debe de ser. También hablaron de quitarle el presupuesto al gobierno y que se autorice los montos para que todo funcione bien…¡Órale!

Es común que las instituciones dependientes del gobierno presupuesten un monto determinado, de acuerdo a las necesidades y el Congreso del Estado decida otra cantidad. Por ejemplo, si solicitan 20 millones de pesos, el Estado decide darle 10 “nada más por sus pistolas”. Por eso no funcionan como debe de ser. Tenemos el caso de la Fiscalía de los Delitos Electorales, que no cuenta con oficina ni personal y opera de “arrimados” de la Fiscalía Anticorrupción. Muchos criticamos a la CEDH, pero en realidad no sabemos cual es la realidad por la que está pasando.

Los aspirantes coincidieron en señalar que ellos, en caso de llegar al cargo, investigarán todas las denuncias en contra de funcionarios y, después, debidamente sustentadas enviarán las recomendaciones. Además, estarán muy pendientes del curso que tome el asunto, dándole seguimiento y, en caso de no atenderse, exigirle al Congreso que mande citar al funcionario incumplido. Aseguran que la CEDH tiene facultades para hacerlo. Vamos a ver en los hechos. Todas las recomendaciones serán enviadas con responsabilidad y no solo por mandarlas. Qué bueno.

Me gustó una frase del maestro Montoya García: “Hay que educar al niño, para no castigar al adulto”. Eso es muy cierto, por lo que es necesario educar a nuestros hijos y nietos. Los abogados también se declararon en contra de que el Ejército patrulle las calles, porque se violan los derechos humanos de la sociedad, se viola el derecho a la libertad. Primero se debe reformar la Constitución y después ver la forma de que los soldados la hagan de policías.

Tanto Noriega Esparza, como Montoya García, tienen confianza de que la selección del nuevo presidente de la CEDH sea legal, “sin dados cargados” y sin “línea”. Creemos en las instituciones y en la apertura democrática, coincidieron los abogados.

Muchos políticos les gustaría “sacrificarse” por el pueblo

Muchos presidentes municipales aseguran que es un “dolor de cabeza” ocupar ese cargo de elección popular, pero que lo hacen solo por servir a la comunidad. Algunos caciques de los pueblos de la sierra o del río de Sonora, que han sido alcaldes más de una vez, aseguran que pierden dinero en sus negocios durante el tiempo que destinan a sus funciones. Sin embargo, más de cuatro están dispuestos a “sacrificarse” por llegar a puesto del municipio más chico de Sonora.

En los pueblos todos sus residentes quieren ser alcaldes, uno por ser la primera autoridad en su “terruño”, además esto les da influencias en lo político…y económico, por supuesto. Otros saben que la presidencia municipal les puede abrir las puertas al mundo de la política estatal y luego nacional. Hay mucha gente de los pueblos de Sonora que ni en sueños se hacían en las “grandes ligas” de la política. Además, no es uno, ni dos, son miles los que se mueven en ese mundo.

Lo que pasa es que la política se ha convertido en un buen negocio para muchos, ahora todo mundo quiere ser político, pero serán pocos, o ninguno, los que busquen su reelección, porque no tienen argumentos para pedirle el voto a la ciudadanía nuevamente. Todavía no sé de un diputado local que diga voy a buscar la reelección…Creo que sí se registrarán algunos, al menos es lo que dice en los mentideros políticos, pero solo “sueltan el borrego” para conocer las reacciones.

Son capaces de decir “si el pueblo me lo exige, busco la reelección”. Los mismo pasa con algunos presidentes municipales, que pretenden relanzarse sin tomar en cuenta a la gente del pueblo. En los próximos días vamos a ver de todo, muchas sorpresas a políticos que creían que la tenían muy segura y algo pasó y los mandaron a la banca. Posiblemente en esta misma semana empiecen las sorpresas. Este miércoles podría haber “destapes” para el senado… Ya veremos.

Confirman Gobernadora y Narro inversión en salud de sonorenses

Las acciones previstas en el fortalecimiento de la infraestructura y servicios de salud en Sonora tendrán un seguimiento permanente por la federación y el estado subrayó la Gobernadora Claudia Pavlovich luego de reunirse con el Secretario de Salud en el país, José Narro Robles.

Acompañados del Comisionado Nacional del Seguro Popular, Antonio Chemor Ruiz, y el Secretario de Salud de Sonora, Enrique Claussen Iberri, la Gobernadora Pavlovich y el Secretario Narro revisaron la agenda la colaboración y de inversiones.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas del día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

