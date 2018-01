Demanda Enrique Iglesias a disquera

Alega que Universal Music Group le está pagando menos del 50 por ciento de la tasa de regalías establecida en su contrato

Enrique Iglesias demandó a Universal Music Group en una disputa por cuánto le pagan por la reproducción de sus canciones en los servicios de streaming musical.

La demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal en Miami, alega que Universal le está pagando a Iglesias menos del 50 por ciento de la tasa de regalías establecida en su contrato por concepto de streaming.

El español dice que Universal le está pagando un porcentaje basado en ventas de música física, como discos compactos.

La querella busca una compensación no especificada por daños de la disquera, que no respondió de inmediato un email en busca de comentarios.

Iglesias ha vendido más de 160 millones de discos alrededor del mundo y ha aparecido en numerosas películas y series televisivas. Vive en Miami Beach con su novia, la ex estrella del tenis Anna Kournikova, y sus mellizos recién nacidos.