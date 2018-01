Cuidado con este mensaje que promete Spotify gratis

Las ataques de ‘phishing’, definidos como el método para obtener información personal de un usuario al suplantar la identidad de una marca o servicio, han encontrado un nuevo señuelo al ofrecer una supuesta promoción para obtener de forma gratuita los servicios de Spotify Premium.

De acuerdo a varia publicaciones hechas por la cuenta oficial de @SpotifyMexico, varios usuarios han recibido un mensaje por medio de WhatsApp, donde aseguran que la compañía se encuentra “donando un año de cuenta premium gratis”, agregando un enlace a un sitio apócrifo.

Al ingresar a la página, los usuarios verán un contador en retroceso con el supuesto número de cuentas disponibles de forma gratuita, además de un proceso que deben cumplir para obtener la promoción, lo que incluye compartir el mensaje con 30 contactos y activar la cuenta.

Cuando el usuario trata de activar la cuenta se le solicitan datos personales y su información bancaria, aunque obviamente solamente es una trampa para obtener esa información y utilizarla para otros fines.

La compañía aclaró en todas sus respuestas que la promoción no es verdadera y que los usuarios no deben compartirla, ya que ellos no hacen promociones a través de WhatsApp.

Fuente: SDP noticias