Anuncia Elton John última gira mundial

El show titulado Farewell Yellow Brick Road comenzará en septiembre y durará tres años, con cerca de 300 presentaciones

Elton John anunció que dejará las giras tras realizar el último tour mundial de su carrera, titulado Farewell Yellow Brick Road.

En un evento desde Nueva York, el músico, acompañado del periodista Anderson Cooper, dijo que la gira comenzará en septiembre y durará tres años, con cerca de 300 shows. El primero se llevará a cabo en septiembre en Pensilvania.

Afirmó que la decisión de dejar las giras se tomó en 2015 y que responde a que quiere dedicar más tiempo a su familia.

Descartó que se deba a algún problema de salud, como habían reportado algunos medios británicos.

“Si tienes que dar 300 shows, no estás enfermo”, dijo.

Aunque ya no viajará por el mundo, el creador de “Your Song”, de 70 años, no se retirará.

“Ojalá siga haciendo más música, más obras musicales, tal vez una exhibición. Más que nada, llevaré a mi hijo a la escuela de futbol”, expresó.