Hasta fosas clandestinas en Guaymas

“Le echa mucha inteligencia” Alcalde

Dan una exhibida mundial a delegado

Le toca su cachito de gloria a la Unison

Hasta fosas clandestinas en Guaymas…Con todo y que se ha hecho chombito, pero lo que volvió a “poner en el ojo del huracán” al tan llevado y traído alcalde de Guaymas, Lorenzo De Cima, es que ahora llegara al grado de encontrar un fosa clandestina en la zona de San Carlos, en el lugar conocido como Cañón del Nacapule, donde hallaron al menos cinco cuerpos. De ese pelo.

Y es que a querer y no, pero ese macabro hallazgo es producto de la violencia que se ha disparado como nunca antes en el último año, de ahí que el 2017 fuera el más violento en la historia de ese puerto, y para prueba está que en esa insegura comunidad porteña y de Empalme se tengan contabilizados más de 40 desaparecidos, entre ellos el más reciente y sonado, del empleado de la CFE, Benjamín Ortiz Murillo.

No por nada es que ante ese descubrimiento que hicieran de varios restos humanos el 15 de enero, después de un reporte de un vecino del fraccionamiento Pedregal, es que desde Sinaloa se dejaran venir las del grupo “Las Rastreadoras del Fuerte”, que desde hace meses se han abocado a la localización de más de una decena de jornaleros desaparecidos, cuando viajaban a los campos de la Costa de Hermosillo.

De ahí que como parte de una estrategia de coordinación entre las Fiscalías de Justicia de Sonora y la sinaloense, es que aquí se recibiera a esas mujeres buscadoras de sus familiares, que son encabezadas por Mirna Medina Quiñónez, y les dieran todas las facilidades, incluso siendo recibidas por el Agente del Ministerio Público de esa zona, así como peritos, para proporcionarles toda la información al respecto.

Porque una vez que el personal de Medicina Legal hiciera el respectivo levantamiento de esas evidencias, entre las que había huesos calcinados, después procedieron a realizan las pruebas genéticas correspondientes, a fin de determinar la identidad de la persona a la que pertenecen, y que es en lo que todavía están, como parte de las pesquisas de un caso que ha dado mucho de que hablar. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que no sólo los guaymenses y empálmenses, si no lo sonorenses en general están en ascuas, por ese terrorífico descubrimiento, lo que es el panista De Cima Dworak nomás no ha dicho está boca es mía, aún y cuando ese hecho que está teniendo lugar en su municipio, lo que confirma el cómo ya está la inseguridad en esa localidad, pero ni así se le ve que se coordine con las demás instancias. ¡Tómala!

Habrá que ver en qué termina esa búsqueda y esos análisis, a las que por cierto ya se sumaron unas “Rasteadoras” que ya también se formaron por estos lares, por aquí igualmente haber muchas personas que “se han hecho de humo”, como lo refleja el que ahora encontraran a otra en los puros huesos, por rumbos del Poblado Miguel Alemán; y una más por la ciudad rielera, más las que se acumulen.

Así que con todo y lo grave que está ese suceso, pero lo que es a Lorenzo todo hace indicar que le ha valido ese muerterío hallado, como en su momento igual ha ignorado las marchas que han hecho para que agilicen el rastreo de trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que sigue perdido. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le echa mucha inteligencia Alcalde…El que ya es toda una realidad, es el Centro de Inteligencia de Seguridad Municipal, el ya conocido como el Cisen de Hermosillo, luego de que ayer por la mañana lo inaugurara el “Presi”, Manuel Ignacio Acosta, por lo que ya está en operación y enlazado al C5i, que es más avanzado que el Centro de Control, Comando, Computo y Comunicación (C4). ¡Órale!

En lo que es una obra con la que “El Maloro” Acosta está cumpliendo su palabra de continuar abonándole al sentido rubro de la seguridad, por como con ese sistema del CISM se reforzará la vigilancia, a través de cámaras estratégicamente colocadas, con lo que se viene a suplir el llamado Centro Alerta que antes funcionaba, pero que las pasadas administraciones municipales dejaran abandonado. De ese tamaño.

No en balde es que Acosta Gutiérrez ventilara, que luego de gestionar $21 millones 400 mil pesos de los tres niveles de gobierno, para la rehabilitación y equipamiento de ese inmueble que estaba en desuso, ahora se cuenta con una mejor tecnología de vanguardia, en aras de “echarle mucho ojo” a los movimientos de los delincuentes, con miras a tenerlos muy bien monitoreados de manera preventiva.

De tal forma que con ese nuevo modelo puesto en marcha, para contrarrestar la inseguridad en esta “Capirucha”, a la par están rescatando ese edificio ubicado en el bulevar Luis Donaldo Colosio Poniente final, en el que anteriormente invirtieran $50 millones de pesos en su construcción, pero que en los últimos años habían estado prácticamente “tirados”, por no utilizarse. ¿Cómo la ven?

Eso porque será una Centro que servirá hasta para tener muy checaditos a los mismos agentes de la Policía Municipal, al reforzarse la supervisión de su actuar, por lo que si ahorita hay 67 oficiales policiales investigados, por presunta corrupción y abuso de autoridad contra los ciudadanos, según lo ventilado por el Comisario General, Jorge Suilo, ya se imaginarán cuantos no habrán de ser después.

Y con respecto a Manuel Ignacio, sí que está agarrando su tercer aire, después de los males de salud que lo aquejaran, por la agenda tan cargada de chamba con la que ha empezado el año, pues por la tarde en la colonia Solidaridad presidió el inicio de la Cuarta Generación EnCausa para combatir la pobreza extrema, eso después de llegar de Álamos, a donde el fin de semana acudiera al Festival del FAOT.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan una exhibida mundial a delegado…A quien vaya que le pegaron una exhibida, que sí que estuvo mundial, es al delegado de la Profepa, Jorge Carlos Flores Monge, por los traficantes de pez totoaba a los que “atoraran” en la Aduana aérea de Hong Kong, cuando transportaban 28 kilos de buches de esa especie en extinción, procedentes de ésta Ciudad del Sol, valuados en ¡¡4.5 millones de dólares!!

Ya que de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno de ese país asiático, afloró que durante una inspección de los agentes aduaneros interceptaron a dos pasajeros, de 30 y 32 años, quienes arribaron desde la Capital hermosillense, después de volar vía Monterrey, México, y Seúl, Corea del Sur, lo que pone de manifiesto que desde aquí salieron con ese cargamento sin que nadie los detectara. ¡Ñácas!

De tal forma que a ese extremo estuvo la evidenciada a nivel internacional para los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por ser los que en teoría regulan y vigilan que no se atente ilegalmente contra la flora y fauna, pero está visto que de alguna forma los burlaron o en el “píor” de los casos los inspectores de esa dependencia terminaron por hacerse de la “vi$ta gorda”. ¿Será?

Si se toma en cuenta que lo único cierto es que hasta en esa lejana Nación es donde descubrieron esa ilegal carga, que fuera encontrada en sus valijas, de ahí que ahora los procesarán por importar sin licencia un pescado amenazado con desaparecer, por lo que serán multados y hasta encarcelados, por allá sí aplicarse la Ley, derivado de que a los rateros hasta las manos les cortan.

No obstante y que para lavar su imagen y honra, lo que es Flores Monge bien haría en establecer contacto con las instancias investigadoras de por allá, para que les compartan lo confesado por los detenidos, en torno a de a cómo es que se hicieron de esos peces que son muy valorados por los asiáticos, porque de seguro que alguien se los surtió, por no creerse que ellos solos los hayan pescado. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le toca su cachito de gloria a Unison…Aún y cuando no le trajera suerte a los sonorenses, pero el pasado domingo se consumó el reconocimiento que le hiciera la Lotería Nacional (LN) a la Unison, en el marco de su 75 aniversario, al celebrar el Sorteo Zodiaco número 1376 en su honor, con una bolsa de $19 millones y un Premio Mayor de $6 millones, cuyo costo del cachito fue de $15 pesos. ¡Qué tal!

O séase que así estuvo esa deferencia para la Máxima Casa de Estudios, como lo ponderará el rector, Enrique Fernando Velázquez Contreras, al dedicarse la emisión de esos billetes de la LN para dar a conocer el esfuerzo que han realizado para ampliar y ofrecer mayores oportunidades de acceso a la educación superior con calidad y equidad, en beneficio de la población en general. De ese vuelo.

Luego entonces así se proyectó a nivel de la República Mexicana, lo que el Alma Mater ha hecho en siete décadas y media, en esa materia del saber, complementada con la promoción de la investigación, eso para darle respuesta a la problemática regional y nacional, como una forma de cumplir con su responsabilidad social, por lo que a ese grado se cristalizó ese punto a favor para Velázquez Contreras y compañía.

Por no ser cualquier cosa o enchílenme otra, una publicidad de ese tipo, como la que le hicieran a la “Uni” con esa rifa de la Lotería, misma que tuviera lugar el “dormingo” a las 18:00 horas en la Ciudad de México y que se transmitiera en vivo a través de la página www.lotenal.gob.mx, de ahí que se supiera de ella por todos lados, y más en Mérida, Yucatán, por ser donde cayó el llamado “Gordo”. Así el dato.

La verdad que la Universidad de Sonora sí que tiene merecimientos de sobra para esa clase de distinciones, por ser una de las instituciones más serias y consolidadas, de ahí que hoy en día ya esté calificada como entre las veinte más destacadas y la mejor del Noroeste. Ni más ni menos.

Correo electrónico: s_verdugo@hotmail.com