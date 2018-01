Rusos desafían el frío extremo

Si para ti ducharte en la madrugada es un trauma debido al agua fría que sale del grifo, imagínate como será para los miles de rusos ortodoxos que celebraron la Epifanía bañándose en las gélidas aguas de ríos y estanques.

La celebración de la Epifanía trata del Bautismo de Cristo y es una de las festividades más importantes de esa religión. Solo en Moscú y sus alrededores unas 220.000 se dieron su chapuzón.

‘Siempre he querido hacerlo pero no me atrevía, luego me casé, tuve dos hijos y mi cabeza estaba en otro sitio, pero este año me bañaré sin falta’, dijo Milana Nikolaeva, una moscovita de 36 años.

La Iglesia ortodoxa, alertó a los fieles para tomar las debidas precauciones antes de lanzarse al agua.

Fuente: elsiglo