Investigador de la UNAM: “No todos los videojuegos causan adicción y los hay beneficiosos”

No todos los videojuegos causan adicción, pudiendo algunos permitir a los niños desarrollar destrezas y habilidades, señala Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El investigador sostiene que, según han revelado algunos estudios, aquellas personas que eligen juegos de rol tienen una tendencia a tomar mejores decisiones o presentan mejores tiempos de reacción, recoge un comunicado de la UNAM.

Según Sánchez Castillo, los videojuegos son benéficos y se inclina por “no satanizarlos”, ya que algunos tienen un contenido educativo que permite a los niños desarrollar destrezas y habilidades.

Asimismo, el investigador indica que incluso personas que padecen la enfermedad del Alzheimer pueden usar juegos sencillos para repasar la memoria y recuperar funciones.

Sin embargo, puntualiza que no se puede recomendar cuántas horas al día se deben usar los videojuegos, ya que depende de la situación de cada individuo.

No obstante, considera que los adultos deben mantenerse alerta para evitar que cerebros que aún no están desarrollados queden expuestos a escenarios que no comprenden.

El también presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, rechaza que los videojuegos provoquen enfermedades mentales. No obstante, dijo que algunos con luces muy brillantes podrían generar epilepsia siempre y cuando existan antecedentes o las personas estén predispuestas a esta enfermedad.

