Insta CPA a Jóvenes de 100 a ayudar en su entorno

Los 50 integrantes permanecerán hasta mayo en la capital del vecino país, por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich los exhortó a regresar como agentes de cambio a favor de los sonorenses

Regresen con todo el ánimo y la preparación para ayudar a la sociedad sonorense, fueron las palabras que dirigió la Gobernadora Claudia Pavlovich para los Jóvenes Sonorenses de 100, quienes iniciarán su capacitación en The Washington Center, en la capital de Estados Unidos.

La mandataria estatal convivió con los 50 integrantes de la Segunda Generación de Jóvenes Sonorenses de 100 y los invitó a aprovechar al máximo esta oportunidad de representar a Sonora y regresar como agentes de cambio a favor de los sonorenses.

“Sé que lo van a hacer, sé que van a regresar como agentes de cambio que este estado requiere, que esta sociedad requiere, y no se les olvide, necesitamos una sociedad justa, solidaria, que sepa que hay mucho más allá que lo que tenemos ahorita”, aseguró.

Pavlovich Arellano reiteró la importancia de tener una visión de futuro, pensar en grande y creer que los sueños se pueden lograr. “Sé que será una gran experiencia, y van a llegar a transformar el pedacito que les toca de Sonora”, expresó.

El Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, felicitó a los jóvenes que inician el camino en esta oportunidad de formación y trayectoria, y les pidió que ante cualquiera que sea el reto al que se enfrenten en Washington D.C. y aún después de la experiencia, nunca se den por vencidos.

“Aprovechen esta oportunidad que es única y que es valiosa, estarán en uno de los mejores institutos de capacitación, no nada más de Estados Unidos o Latino América, de todo el mundo; regresen a Sonora a devolver, con su ejemplo, esta oportunidad que a los sonorenses, a través del Gobierno de Claudia Pavlovich les está dando a ustedes”, aseguró.

A nombre de la Segunda Generación de Jóvenes Sonorenses de 100, Julia Castro aseguró que con esta experiencia se le hace frente al compromiso que los jóvenes tienen con Sonora y su gente.

“Nosotros al estar aquí aceptamos el compromiso de ser agentes de cambio, porque estoy segura que cada uno de nosotros tiene una parte de esos héroes que han cambiado la historia; gracias a la Gobernadora Pavlovich por apoyarnos, por creer en los jóvenes”, dijo.

Pavlovich Arellano y Juan Forni, Joven Sonorense de 100, en representación de sus compañeros, firmaron una carta donde plasman el compromiso de representar a Sonora en este seminario y buscarán mejorar a Sonora a través de sus proyectos, los cuales perfeccionarán en The Washington Center.

Los 50 integrantes de la Segunda Generación de Jóvenes Sonorenses de 100 se capacitarán en The Washington Center del 24 de enero al 14 de mayo de 2018, y al regresar, implementarán los conocimientos adquiridos en proyectos relacionados con economía, educación, desarrollo social y salud, podrán aplicarlos en su comunidad.

Antes de partir recibieron talleres de orientación en Hermosillo por parte de personal de The Washington Center y de la Secretaría de Educación y Cultura a fin de potenciar el aprovechamiento de su capacitación en los meses por venir.