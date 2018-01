Hallan cuerpo de mujer en refrigerador

La occisa fue identificada con el nombre de Magdalena Aguilar Romero, de 25 años, ex esposa de César Gómez Arciniega

Varias partes de una mujer desmembrada fueron encontradas en una olla de peltre y en el congelador de un refrigerador en la ciudad de Taxco de Alarcón, informaron autoridades estatales.

Según el reporte, la mujer, quien había desaparecido nueve días antes, fue hallada sin vida en el interior de un centro botanero en la tercera calle del barrio “Los Adobes”, en la citada ciudad.

Personal de la Fiscalía General de Justicia descubrió que en el interior de una olla de peltre estaban las extremidades superiores e inferiores cocidas de la mujer.

En el piso, una bolsa de plástico contenía la pelvis cocida de la víctima.

Las autoridades señalan que el resto del cuerpo fue encontrado semicongelado.

La occisa fue identificada con el nombre de Magdalena Aguilar Romero, de 25 años, ex esposa de César Gómez Arciniega.

Una de las líneas de investigación apunta a que él pudo ser el autor material de su asesinato.

Reportes de familiares

Un familiar de la víctima informó a las autoridades que la última vez que se le vio con vida a Magdalena fue el sábado 13 de enero cuando salió, pasadas las 08:00 horas, de su domicilio en el barrio de Los Jales.

La mujer dijo que acudiría ese día a dar una consulta particular al centro de salud. Después, a las 17:00 horas de ese mismo día, informó que pasaría con su ex pareja sentimental, César Gómez Arciniega, a recoger a sus hijos.

La víctima tenía planeado acudir a una misa esa tarde para conmemorar el primer aniversario luctuoso de su abuela. Sin embargo, la mujer nunca llegó a la iglesia.

La madre de su ex esposo, Silvia Arciniega, informó a la Policía que Magdalena acudió a su casa, pero que no llevó a sus hijos y que salió del domicilio a las 22:00 horas.

Desde entonces, no se volvió a tener noticia del paradero de la mujer hasta que este lunes fue encontrada sin vida y desmembrada.

Según el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, la Fiscalía ya integró una carpeta de investigación sobre estos hechos, con el objetivo de detener a los responsables.