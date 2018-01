Campañas “negras” de precandidatos presidenciales podrían generar violencia

Los precandidatos a la presidencia de la república se están “tirando con todo”, para cuando ya sean candidatos no van a tener que decir en contra de sus adversarios. Se están viendo groseros y mal educados y esto podría genera violencia en las campañas. Creo que el Instituto Nacional Electoral (IFE), debería de poner un alto a esta situación que ya ha rebasado los límites de la democracia. Los tres precandidatos no se miden para expresarse en los medios de comunicación.

Las campañas negras que están realizando Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, han sido, hasta hoy, un mal ejemplo para las nuevas generaciones de ciudadanos que cumplieron los 18 años en los últimos seis y tres años. Estos jóvenes será la primera vez que voten, pero a como están viendo los ataques de unos y otros, a lo mejor deciden por no votar. De López Obrador no me extraña, tiene cerca de 20 años diciendo groserías.

Ahora, creo que Anaya Cortés ha superado por mucho al Peje, porque no está realizando una campaña política a la altura de los mexicanos y solo se ha dedicado a ofender a sus competidores, como si él no tuviera “cola que le pisen”. Si es que siguen con sus groserías los precandidatos, podrían provocar la violencia. México no necesita nada para que se generalice la violencia que se está registrando en estados del centro y sur del país. Alguien tiene que poner orden.

El más indicado sería el presidente Enrique Peña Nieto, pero al parecer anda más preocupado por su candidato presidencial que de los problemas del país. El Presidente no puede permitir que pierda la elección el candidato del PRI, José Antonio Meade y lo apoyará hasta el día de la elección constitucional el próximo 01 de julio. Hasta ahora no hay nada para nadie y cualquiera de los precandidatos podría ganar la elección presidencial…Peña Nieto quiere que sea su candidato.

Más vigilancia para Hermosillo: Maloro Acosta

Lo que al inicio de la administración veíamos como uno de los grandes retos, hoy es una realidad, sabemos que vamos por la ruta correcta, que hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello, afirmó Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez.

El Presidente Municipal inauguró este lunes el Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal (Cisem), en el que se invirtieron 21 millones 449 mil de pesos de recursos propios y que reforzará las acciones de prevención en materia de seguridad pública. “Hoy en Hermosillo se respiran aires distintos, sabemos que vamos por la ruta correcta, tenemos claro que hay mucho por hacer y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello.

“Este lunes instalamos cámaras más modernas, un centro de inteligencia donde estamos listos para la prevención y estamos ubicándonos en esas colonias donde realmente no podía pasar una persona al atardecer, porque era muy probable que sufriera algún asalto, y estamos ubicando ahí las primeras antenas y las primeras cámaras, y vamos a continuar”, recalcó.

Ante empresarios, dirigentes de Cámaras empresariales, magistrados e invitados especiales, Maloro Acosta indicó que la seguridad pública es un tema prioritario para garantizar la tranquilidad de los hermosillenses, manifestó.

“Se trata de darle prioridad a este tipo de temas, calidad de vida a los hermosillenses y no sumarnos al discurso fácil de la destrucción, la división, la intriga, el pesimismo; creo que en medio de tantos retos, hemos dado un paso importante y así lo seguiremos haciendo todos los días”, mencionó.

Llama Gobernadora a Jóvenes de 100 a incidir positivamente en su entorno

Regresen con todo el ánimo y la preparación para ayudar a la sociedad sonorense, fueron las palabras que dirigió la Gobernadora Claudia Pavlovich a los Jóvenes Sonorenses de 100, quienes iniciarán su capacitación en The Washington Center, en la capital de Estados Unidos.

La Mandataria convivió con 50 integrantes de la Segunda Generación de Jóvenes Sonorenses de 100 y los invitó a aprovechar al máximo esta oportunidad de representar a Sonora y regresar como agentes de cambio a favor de los sonorenses.

“Sé que lo van a hacer, sé que van a regresar como agentes de cambio que este estado requiere, que esta sociedad requiere, y no se les olvide, necesitamos una sociedad justa, solidaria, que sepa que hay mucho más allá que lo que tenemos ahorita”, aseguró.

La Gobernadora Pavlovich reiteró la importancia de tener una visión de futuro, pensar en grande y creer que los sueños se pueden lograr. “Sé que será una gran experiencia, y van a llegar a transformar el pedacito que les toca de Sonora”, expresó.

