Alex Kaffie tendrá que pagar 500 mil pesos a Lucía Méndez por hablar mal de ella

Lucía Méndez dijo que ganó la demanda contra el periodista de espectáculos Alex Kaffie por los insultos que hizo contra su aspecto físico y cirugías en diversos medios.

A raíz de esta demanda, el conductor tendrá que pagarle 500 mil pesos, así lo dijo Lucía. La cantante confesó que no lo hace por dinero, sino por sentar un precedente a favor de las personas que han sido insultadas por su físico.

“La suprema corte me dio la razón y ahí se abrió un muro para toda la gente que ha sido insultada. Ya puedes demandar no por 20 mil pesos, si no por millones”, dijo Méndez.

Fuente: SDP noticias