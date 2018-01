Tres Anuncios por Crimen acapara los SAG

Durante la entrega de los Premios Screen Actors Guild, Morgan Freeman recibió una estatuilla honorífica por su carrera

La ceremonia de los Premios Screen Actors Guild estuvo marcada por una serie de ausencias de nominados y ganadores, sin embargo, Tres Anuncios por un Crimen tiró la casa por la ventana al llevarse la mitad de los premios en las categorías de película.

Sam Rockwell fue el primero en ganar el ‘Actor’ con su interpretación en Tres Anuncios como Actor Secundario. Le siguió la protagonista, Frances McDormand, quien ya había ganado el Globo de Oro en la misma categoría.

La cereza en el pastel fue la coronación del filme con el premio a Mejor Elenco, que celebra a todo el casting.

Lo especial de la velada fue la premiación de Morgan Freeman, quien se llevó un premio honorífico por su carrera como actor.

Gary Oldman volvió a coronarse como Mejor Actor gracias a su interpretación de Winston Churchill en Las Horas Más Oscuras y se mostró muy emocionado por recibir el premio, el cual agradeció a sus colegas.

El premio a Mejor Actor en Serie (Drama) lo consiguió Sterling K. Brown por su interpretación de Randall Pearson en la aclamada serie This Is Us.

Nicole Kidman repitió victoria al ganar el ‘Actor’ a Mejor Actriz en serie corta o película para televisión por la serie Big Little Lies, al igual que Allison Janney, quien se llevó el premio a Mejor Actriz Secundaria por la película Yo, Tonya. Ambas habían ganado ya en las mismas categorías en los Globos de Oro.

A diferencia de los Globos de Oro, los movimientos de denuncia de acoso no fueron el centro de atención, aunque el discurso de la presidenta de los SAG, Gabrielle Carteris, fue un mensaje de solidaridad a las mujeres miembros de la organización.

A la ceremonia no asistieron los nominados Aziz Asari, Jane Fonda ni la ganadora a Mejor Actriz en Serie (Drama), Claire Foy.