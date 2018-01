Solicita Zapopan sede mundialista para la Copa del Mundo 2026

El estadio Akron en la zona de El Bajío de la ex Villa Maicera sería el único estadio de Jalisco considerado para la organización de justa internacional

El Gobierno de Zapopan oficializó la solicitud ante la FIFA para convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

El 19 de enero, el alcalde Pablo Lemus firmó la convocatoria y el próximo jueves se llevaría el acto protocolario la entrega de la documentación a la Federación Mexicana de Futbol; el viernes pasado se llevó a cabo el evento en la Ciudad de México entre Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno y Decio de María, presidente de la Femexfut.

“Cuando menos en nuestra Administración no vamos a volver a ver infraestructura de tercer mundo, nosotros queremos lo mejor para Zapopan porque queremos posicionar a nuestro Municipio no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional (…) estamos pensando en grande, aquí no venimos al ‘ahí se va’”, expresó el presidente Municipal durante la inauguración de una obra en Royal Country.

El Ayuntamiento no ha dado a conocer las acciones que deberán emprender para concretar su aspiración o si requiere inversión pública.

“Lo que nosotros estamos haciendo es construyendo, sobre todo, una Ciudad que nos permita sobresalir, que nos permita compartir, siempre he pensado que lo que el Gobierno debe de hacer es tener bien empastadita la cancha de futbol, bien pintada, con sus redes y permitir que los jugadores, que son la ciudadanía, la iniciativa privada y demás, tengan un primer espacio de primer mundo y eso es lo que estamos logrando”, expresó el Edil durante una entrevista.

El estudio más reciente de Medición de Pobreza Municipal 2015, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Zapopan se ubicó como la localidad con mayor número de personas en situación de pobreza y en el lugar 11 a nivel nacional con mayor población marginada.