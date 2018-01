Padre halla en 15 minutos a su hijo desaparecido, la policía no pudo en 30 horas

Tony Lethbridge es un padre qu tuvo que rentar un helicóptero para buscar a su hijo que había desaparecido en un carretera de Sídney, Australia, luego de que la policía no le tenías noticia más de 30 horas de búsqueda.

A Tony le bastaron solo 15 minutos de sobrevuelo para encontrar a su hijo Samuel, de 17 años, que había desaparecido luego de que salió a dar un paseo en su automóvil en la región de Blacksmiths, en Nueva Gales del Sur, Australia.

De acuerdo a declaraciones al canal 7 de noticias de Sídney, Tony reportó a la policía la desaparición de Ssmuel, quien había abordado el auto de la familia para dar un paseo, aunque antes le había comentado que se sentía cansado.

Pasaron las horas y el joven no regresó, por lo que sus familiares reportaron su desaparición a la policía, que de inmediato armó un operativo para localizarlo, pero pasaron más de 30 horas y no tuvieron pistas del joven. Incluso la policía especuló que tal vez el joven se había escapado de la casa.

Versión que el padre rechazó de inmediato, sabía que su hijo no tenía razones para hacerlo. No había duda que Samuel había sufrido un accidente, pensó el padre, por lo que no dudó en alquilar un helicóptero para buscar él mismo a su hijo.

En tan solo 15 minutos de búsqueda, Tony localizó desde las alturas el auto de Samuel. Se había salido de la carretera y estaba en un barranco, en una zona boscosa de difícil acceso. Llamó a los servicios de emergencia que llegaron hasta el lugar para auxiliar al joven que estaba atrapado en el auto.

El joven resultó con heridas en el tobillo, una fractura en el antebrazo y una en su fémur.

Fuente: eldiariony