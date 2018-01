Modelo de AMLO es “incluyente, abierto y plural”: Gabriela Cuevas

La ahora senadora independiente, Gabriela Cuevas, aseguró que su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) para apoyar a Andrés Manuel López Obrador no fue para buscar una diputación por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Comentó que en este momento no está interesada en una diputación porque no están ni en los tiempos y “no está en mis manos”.

Según las declaraciones de Cuevas en entrevista con Noticias MVS su decisión la tomó porque le “gustó” la convocatoria “abierta y plural” de López Obrador; al contrario del PAN, que dijo que la propuesta del partido “no va en ese camino, en esa candidatura, en ese Frente”.

“El PAN de hoy no es al que yo me afilié en 1994 y que presidía Carlos Castillo Peraza, claramente es otro PAN y lo único que demuestran con este comunicado es que tengo razón”, dijo respecto a la información que emitió ayer Acción Nacional en el que indica que Cuevas renunció porque no le ofrecieron una diputación.

A pesar de la renuncia de Cuevas después de militar 23 años en el partido, se dijo “agradecida” y que el PAN “siempre va a formar parte de quien soy”, “ nunca le he fallado”, ni “le he regateado nada”, afirmó.

Respecto al apoyo que externó a AMLO dijo que su proyecto en relaciones exteriores -ya que Cuevas preside la Unión Parlamentaria (UE)- encontró planteamientos muy “interesantes” y “atractivos” y que buscará aplicar lo que ha aprehendido en la UE.

A pesar de las críticas que dijo la expanista contra Obrador cuando fue delegada en Miguel Hidalgo durante 2006-2009, dijo que se suma al proyecto de Morena porque “necesitamos un modelo de gestión pública que sea incluyente, que busque reconciliarnos, que sea plural, que se enfoque en la libertad y eso es lo que he decidido, atender la convocatoria plural que ha hecho Andrés Manuel”.

Fuente: SDP noticias