Cierre de gobierno paralizará a Estados Unidos ante cerrazón de Trump

Aunque no es la primera ocasión que se paraliza el gobierno de Estados Unidos, lo cual ya ocurrió en la administración de Barack Obama, lo cierto que el panorama actual es más complicado, primero porque el actual presidente Donald Trump ha perdido la escasa popularidad que lo llevó a ganar la presidencia, mientras que el primero, era carismático.

El que los legisladores Demócratas y Republicano no se hayan puesto de acuerdo sobre el presupuesto a ejercer, no es novedoso, se veía venir desde que el presidente estadunidense se “montó en su macho” y quiso ligar presupuesto con construcción de muro y la permanencia de los “Dreamers” que son los hijos de inmigrantes que llegaron de niños a ese país en forma ilegal y no han podido regularizar su estatus migratorio.

Mientras esto sucede, la mayoría de los trabajadores, que no sean indispensables se quedarán en sus casas, pero lo peor, es que no recibirán salario mientras estén sin trabajar, lo que de prolongarse sería un golpe para la economía de las familias y del vecino país.

El cierre de gobierno se tomó el viernes en la madrugada, por lo que todavía no se ha “sentido” a cabalidad los efectos después de más de 48 horas de paralización gubernamental, pero en este inicio de semana, sus efectos serán más notorio.

Por ahora, funcionan los servicios postales, los controladores de vuelo y otros servicios prioritarios como son los agentes federales, sin embargo, de prolongarse semanas, se desconoce qué pasaría.

En lo personal ignoro qué suceda con los Consulados de Estados Unidos y si se paralizan los trámites de entrega de visas pero nos daremos una vuelta hoy por ahí, para ver cual es la situación.

Visitará Sonora José Antonio Meade el próximo viernes

Los precandidatos a la presidencia de México andan a todo lo que dan tratando de posicionarse entre la población, a pesar de que todavía no son campañas, pero las precampañas las han aprovechado más que bien, para hacerse ver mucho más allá de sus simpatizantes y militantes de cada partido.

Y para este viernes ya se anunció que el aspirante del PRI, José Antonio Meade, realizará su segunda gira de trabajo por Sonora y en esta capital encabezará el foro “México, Potencia Sustentable”.

Es indiscutible que la entidad es una zona ideal para este tipo de foros, ya que se cuenta con elementos como el sol, mar y el aire para desarrollar energías sustentables y otras ventajas como conectividad terrestre, marítima y aérea, pero sobre todo, personal joven y capacitad para emprender cualquier actividad.

Tenemos entendido que también estará por tierras sonorenses el aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero desconocemos su agenda.

México y su año más violento en la historia moderna

Leía con atención diarios españoles que destacan en su nota de primera plana que México ha vivido durante 2017 el año más violento en su historia moderna, dejando atrás el fatídico 2011, cuando 61 personas eran asesinadas diariamente, sin embargo, durante el año pasado fueron 70 personas las que perdieron la vida por la violencia cada día.

Estas cifras no son al aire, sino que tomaron como base la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, esto es, son cifras oficiales, lo que denota que la problemática de violencia es grave en todo el país, pero ello no nos debe de consolar, sino ocupar para que no crezca más en Sonora, en donde todavía no llegamos a foco rojo.

Correo electrónico franco@entornoinformativo.com.mx