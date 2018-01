Defienden el rock and roll

Junto a sus compañeros César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María, promueven el género para que no se pierda entre las modas musicales como el reguetón

Con casi 75 años de edad, el cantante Enrique Guzmán defiende a capa y espada el rock and roll.

Por ello, junto a sus compañeros César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María, que levantan y promueven el género para que éste no se pierda entre las modas musicales como el reguetón, todo a través de su show Juntos Por Última Vez.

“En 1992, tuve la visión de reunirnos a todos y lo hicimos. Antier, nos volvimos a juntar en Monterrey, estamos muy a gusto de todo lo que sucedió.

“Fue una vibración tan enorme, tan viva y presente de la gente, el Rock and Roll vive. Que vengan los demás géneros, pero en el momento en el que sale el Rock and Roll, éste sigue siendo el amo de la música”, afirmó Guzmán en conferencia de prensa.

Con su gira de despedida, los músicos recordarán éxitos que los hicieron grandes en la década de los 60.

“Cada uno escogemos las canciones más representativas de nuestras carreras, lo que la gente quiere escuchar, esos éxitos que siempre recordarán en nuestras voces”, dijo Costa.

Los cantantes anunciaron que no sólo el 11 de febrero se presentarán en el Auditorio Nacional, sino también el 17, nueva fecha que surgió debido al éxito de la gira rockanrolera.

“Es una maravillosa oportunidad para celebrar primero que estamos bien, que seguimos siendo productivos. Es una especie de agradecimiento a 60 años de vida”, dijo Costa.

“Es muy emocionante y brutal estar juntos siempre que estoy con mis compañeros los amo, pero es más bonito ver cómo se transmite ese sentimiento musical de los grandes a las generaciones más pequeñas”, agregó María.