“Chicharito se queda y tendrá más oportunidades”: David Moyes

Luego de marcar el gol con el que el West Ham rescató el empate en casa ante el Bournemouth en la Premier League, Javier Hernández recibió grandes elogios por parte de su entrenador, David Moyes, quien aseguró que tendrá más oportunidades.

“Le digo todo el tiempo a los jugadores, que a veces piensan que no están en (los planes), que van a tener oportunidades y les corresponde a ellos aprovecharlas cuando las tengan”, dijo en conferencia de prensa.

“Chicharito ha jugado algunos partidos con nosotros y el sábado e hizo la diferencia cuando entró. Javier puede hacer eso. No puedes cuestionar los clubes en los que ha jugado, ya que no estás en Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen si no eres un buen jugador”, añadió.

El estratega aceptó que el estilo de juego del equipo, al contragolpe, no le conviene tanto al delantero azteca, aunque aseguró que si le pueden dar buenos pases, se podría convertir en su delantero de área.

“Si podemos darle los pases necesarios, puede ser nuestro delantero de área, pero hemos tenido que volvernos más difíciles de vencer y jugar más al contraataque, y eso le conviene menos que si mandáramos más centros al área. El gol que Sam Byram marcó en tiempo extra en la Copa es el típico que hubiera marcado Chicharito apareciendo de la nada en alguna parte para definir el partido”, señaló.

Por último, sobre si CH14 se quedará en el equipo por lo que resta de la temporada, esto luego de los rumores que lo colocan en el Besiktas de Turquía, Moyes aseguró que le gustaría que se quedara en el equipo, aunque aclaró que si llega una buena oferta, será complicado retenerlo.

“¿Definitivamente se quedará? Me gustaría pensar eso, sí. Tendría que pasar algo muy complicado para que se fuera… Si preguntaras ‘¿Definitivamente Paul Pogba se quedará con Man United?’, Si el Real Madrid llegara con £ 500 millones, entonces probablemente no lo haría, así que el dinero siempre será el que hable. Sea como sea, por el momento nadie ha hecho una oferta por lo que sé, de todos modos”, concluyó.

Fuente: SDP noticias