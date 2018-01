“En México se critica todo”, dice Carlos Vela

El delantero dijo que para él lo importante es estar feliz y hacer las cosas bien

El delantero Carlos Vela consideró que en México se critica todo lo que se hace, sin tomar en cuenta lo que realmente quiere el futbolista, como en su caso, que dejó el futbol de Europa para jugar en la MLS.

“En México se critica todo, si te quedas allá, porque no juegas, porque eres malo, porque puedes ir a un equipo mejor, siempre hay críticas y si vienes para acá (Estados Unidos) también”, dijo.

Destacó que “al final, lo importante es que uno decida en dónde va a estar feliz y en dónde podrás hacer bien las cosas, demostrar que además de futbolistas somos personas”.

En declaraciones durante el día de medios de la MLS, el ariete mexicano explicó que tomó la decisión de emigrar al equipo de Los Ángeles FC porque “creía que lo mejor era un cambio”.

Dejó en claro que su objetivo es mantener la mejor forma futbolística para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018 y ser un aporte importante a la selección mexicana.

“Quiero jugar, estar preparado y me gustaría que todos mis compañeros alrededor del mundo puedan jugar con sus equipos para poder llegar lo mejor posible al torneo, que el nivel suba y que podamos tener muchas opciones de hacer algo importante en el Mundial”, estableció.

Dejó en claro que no ha hablado con el técnico colombiano del Tri, Juan Carlos Osorio, quien en su último contacto les pidió trabajar fuerte en lo físico.

“Cuando estuvimos allá (en México) decidimos hablar con Vicente Espadas, (el preparador físico del representativo mexicano), nos armó un plan de trabajo para poder llegar lo mejor posible a la pretemporada”, acotó.

Todo esto con el objetivo de ser tomados en cuenta para el juego amistoso del 31 de enero ante Bosnia en San Antonio, Texas.