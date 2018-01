Revisan infraestructura en escuelas de Cajeme

Autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Educación y Cultura, realizaron un recorrido y supervisión de los planteles de educación básica en Cajeme.

Acompañados de personal de Protección Civil Municipal Ernesto de Lucas y Alberto Flores Chong, verificaron si hubo daños a causa del temblor con magnitud de 6.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 89 kilómetros al este de Loreto, Baja California Sur, registrado el viernes a las 09:17 horas. En Cajeme se sintió con mayor intensidad el movimiento telúrico, por lo cual se desplegó un operativo especial para determinar si hubo afectaciones estructurales.

En cada escuela, las autoridades reconocieron al personal docente y directivo por su disposición y colaboración en la implementación de medidas preventivas y los protocolos de seguridad durante el evento natural.

“Afortunadamente no hubo daños humanos que lamentar, pero los sucesos de ayer nos recuerdan la importancia de estar prevenidos y actuar con seriedad ante cualquier tipo de contingencia”, manifestaron.

El titular de la SEC agregó que con el apoyo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), continuarán las acciones de verificación e inspección en las escuelas para saber cuáles presentan algún incidente y elaborar dictámenes técnicos.

A su vez, Flores Chong indicó que inspeccionaron si hay afectaciones por el sismo en escuelas del sur del estado, dictaminando que no hay daños que pongan en riesgo a los estudiantes.

El coordinador de la UEPC detalló que hasta el momento no han recomendado la suspensión de clases en algún plantel, y en los casos donde requieran trabajos de rehabilitación de las instalaciones, acondicionarán espacios en los mismos inmuebles para continuar con las labores escolares.