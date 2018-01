Empatan Cruz Azul y León

Cruz Azul sigue sin ganar en casa y los abucheos aumentan.

La Máquina sacó ayer un 0-0 ante un León que le perdonó la vida a los celestes, sobre todo en el primer tiempo.

La Fiera tuvo al conjunto cementero entre sus garras, pero no dio el arañazo al equipo que dirige Pedro Caixinha, quien no encuentra la mejor versión de sus dirigidos.

Lo peor es que sus refuerzos: Walter Montoya, Javier Salas y Carlos Peña mostraron muy poco.

El León pudo adelantarse al 18′ con un disparo de Andrés Andrade, quien llegó solo pero no pudo batir a Jesús Corona, arquero celeste que un minuto antes ya se había tendido para sacar un remate de Luis Montes.

Al 21′, Elías Hernández se quitó a Adrián Aldrete, quien se resbaló, y metió disparo cruzado que el defensa Enzo Roco sacó con la cabeza en la línea de gol.

Desesperado, Caixinha se la pasó gritándole a sus dirigidos, pero sobre todo agotó el aliento reclamando las decisiones arbitrales tanto del central Óscar Mejía como del asistente número 1 Pablo Hernández.

El acoso esmeralda continuó al 25′ con un débil remate de Mauro Boselli a manos de Corona, y un minuto después, otro remate cruzado de Andrade, quien llegó sin marca, pero su remate pasó muy cerca de la meta celeste.

Para el complemento, Ángel Mena despertó a La Máquina, pero no supo rematar con fuerza un centro pese a llegar solo al 56′.

El ecuatoriano también probó a William Yarbrough con potente disparo desde fuera del área, que el arquero desvió por encima, al 77′.

Los Panzas Verdes también coquetearon con el arco cementero pero ya no tuvieron claridad, más en jugadas a contra golpe.

Cruz Azul ligó dos empates en casa en la Liga MX, sin goles. Sus refuerzos todavía no carburan y suma 5 puntos tras 3 fechas del Clausura 2018.

Al menos, La Máquina frenó al León, que llegaba al Azul con paso perfecto, como sublíder del torneo.