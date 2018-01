Detectan más moscos transmisores de zika

Además del Aedes Aegypti, otras cuatro especies de moscos silvestres podrían transmitir el virus del zika, revela un estudio de científicos del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej).

“Encontramos en el área metropolitana de varios municipios de Jalisco mosquitos diferentes de Aedes Aegypti infectados con el virus zika; entonces, no nada más una especie pudiera estarlo transmitiendo, sino más de una”, señaló Darwin Elizondo, experto en virología y principal autor del estudio.

En entrevista telefónica, el académico indicó que el zika fue detectado en las glándulas salivales de los moscos y, por lo tanto, si alguno de estos pica a un humano podría infectarlo.

Se trata de las especies Culex Coronator, Culex Tarsalis, Culex Quinquefasciatus y Aedes Vexans, expone la investigación publicada el pasado martes en la revistaScience Reports.

A decir del experto en virus transmitidos por vectores, esto puede deberse a que el mosco Aedes Aegypti es una especie invasora y a que el cambio climático ha propiciado que se extienda a otros estados del País que no pertenecen al sur, pero que ahora registran más calor, y en los que en 2016 hubo pocos o ningún caso de zika.

“Por ejemplo, ahora en Ciudad de México ya tenemos especies de Aedes Aegypti en las afueras. Antes no se tenía”, sostuvo.

Según datos de la Secretaría de Salud, San Luis Potosí registró 483 casos de zika en 2017 y sólo 31 en 2016, un aumento de mil 458 por ciento.

Nayarit es la segunda entidad donde el zika creció más, al pasar de 50 ocurrencias en 2016 a 603 en el año pasado.

En Coahuila, Tamaulipas y Jalisco los casos de este virus se triplicaron, mientras que en Sonora y Sinaloa se duplicaron.

En contraste, las dos entidades que más casos de zika registraron en 2016 –Veracruz, con mil 967 casos, y Yucatán, con mil 284–, mostraron una reducción en las ocurrencias de este virus de 93 y 98 por ciento, respectivamente.

“Aedes Aegypti es el principal transmisor de la infección porque es el que tenemos dentro de las casas, pero no es el único y ese es uno de los problemas que se tienen que afrontar porque esas otras especies no se están atendiendo por los programas de control de vectores, pues ni siquiera se sabía de (ellas)”, dijo el investigador.

Para Carlos Arias, virólogo del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el aumento de zika en nuevos estados puede responder también a que la población afectada en 2016 desarrolló inmunidad contra la infección, mientras que la de las entidades con menos casos continuó susceptible.

“Puede que la población se haya inmunizado, se haya vuelto resistente a la infección o cuando menos a la enfermedad, y esto coincide con que en los estados donde en 2016 hubo mayor número de casos, en 2017 la disminución fue notable”.

Aunque a nivel nacional los casos de zika bajaron en 62 por ciento, Arias indicó que no se debe bajar la guardia, pues la epidemiología del virus se presenta en ciclos y puede haber otro brote después.