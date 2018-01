Buscan a hija de Andrés García

La madre de la actriz Andrea García, la señora María Fernanda, vive momentos complicados debido a que está pasando una situación emocional muy desgastante, a raíz de que no da con el paradero de su hija, la cual procreó con el actor Andrés García.

En días pasados, la señora María Fernanda fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que la ha llevado a estar cerca de sus seres queridos, todo esto durante el proceso de las quimioterapias, es por ello que ha tratado de buscar a su hija vía telefónica, por facebook, instagram e incluso ha pensado en viajar a Estados Unidos, donde se sabe que radica su hija.

Uno de los amigos más cercanos a la señora informó que el estado anímico de la gran actriz, María Fernanda, es muy bajo y a raíz de que no da con el paradero de su hija, de quien anhela contar con el apoyo durante este proceso de las quimioterapias.

El mismo actor Andrés García, confirmó la desaparición de su hija.

“Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea”, expresó.

“En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido en Estados Unidos y aquí en México hemos buscado al Ejército, quien nos ha ayudado en otras ocasiones”, añadió.

Andrés García revela que la actriz no tiene una buena relación con su madre, quien la ha estado buscando ahora que pasa el mal del cáncer.

“Ella desde los 18 años no tiene una buena relación con su mamá, los motivos a ellas les corresponde decir, pero mi hija tiene un carácter que de repente le gusta irse de la vida de sus familias, porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos y cuando se harta de estar aquí, lo que hace es desaparecer de todos, y como padre pues me preocupo, pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros”, señaló.

Dijo que tiene fe en que su hija se encuentra bien, pese al temor que su madre y amigos sienten al no tener ninguna comunicación por parte de la actriz.