Suma Ley de Seguridad cinco controversias

Senadores de la oposición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.

Con estas tres, suman cinco las acciones presentadas contra dicha legislación, a unas horas de que venza hoy el plazo de 30 días naturales para que pueda ser impugnada.

Con 44 firmas de legisladores, senadores del PRD, PAN y PT presentaron la tercera acción de inconstitucionalidad, después de las interpuestas por los diputados y el gobierno de Cholula, Puebla.

Los senadores exigieron que la ley sea desechada porque, dicen, viola 11 artículos de la Constitución y nueve de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“”Estamos argumentando aquí que no se tiene facultades en el Congreso para legislar en materia de seguridad interior, pero también la violación en materia de derechos humanos, la violación a las facultades que tienen los municipios y los estados en materia de seguridad pública, las facultades metaconstitucionales que se les dan a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República”, dijo Luis Sánchez, del PRD.

“ES LA LEY TRUMP”

Los legisladores opinaron que la Ley de Seguridad Interior favorece más a Estados Unidos, para interferir en la política de seguridad de México.

Estamos seguros que cuando dice Trump que si no hay muro no hay Tratado (de Libre Comercio), en realidad lo que está diciendo es que si esta ley se cae no habrá tampoco tratado. Es la Ley Trump de seguridad”, señaló Zoé Robledo, senador del PT.

Poco después, la CNDH, a través de Rubén Francisco Pérez Sánchez, presentó la impugnación en 292 páginas.

“”No reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad”, dijo.

Señaló que la ley contradice los criterios sobre la subordinación de autoridades civiles a militares, viola los derechos de seguridad jurídica, de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y los principios de legalidad.

También el INAI acudió a la Suprema Corte a presentar su recurso de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad, el primero por contravenir al principio de acceso a la información, y el segundo por el riesgo que, a su criterio, corren los datos personales.

Por otra parte, la Corte aceptó el recurso de inconstitucionalidad que promovieron el jueves 188 diputados federales.

LAS CONTROVERSIAS

Hoy termina el plazo de 30 días naturales para que la Ley de Seguridad Interior pueda ser impugnada. Aquí algunos argumentos:

SENADO

A criterio de los senadores del PRD, PAN y PT, la LSI viola 11 artículos de la Constitución mexicana y nueve de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Argumentaron que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, hay violación en materia de derechos humanos, a las facultades que tienen los municipios y los estados en materia de seguridad pública, ante las facultades metaconstitucionales que se les dan a las Fuerzas Armadas y al Presidente de la República.

INAI

Impugnó el artículo 9 al señalar que la ley no garantiza el derecho de acceso a la información pues “lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva” de la misma.

En el artículo 31, el Instituto indica que existe incertidumbre en cuanto a la entrega-recepción de los datos personales de víctimas, afectados, pacientes y damnificados.

CNDH

La acción de inconstitucionalidad supone que la LSI viola los derechos de seguridad jurídica; de acceso a la información pública, con relación al principio de máxima publicidad y a la protección de datos personales. También se vulneran las garantías de consulta previa de las comunidades indígenas, de libertad de expresión, de libertad de asociación y el principio de inmediatez en la puesta de disposición. Argumento que la ley contradice los criterios establecidos sobre la subordinación de autoridades civiles a militares.

DIPUTADOS

El pasado jueves 18 de enero, diputados del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano impugnaron 28 artículos de la LSI, porque dijeron que son contrarios a los preceptos 49 y 73 de la Constitución. Advierten, entre otros puntos, que la legislación viola el principio de división funcional de poderes, debido a que el Congreso carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior.

CHOLULA

Fue la primera controversia. Argumentó la violación a tres criterios básicos: El de la Constitución federal, que otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública; el que prohíbe al Presidente emitir una declaratoria para la intervención de las Fuerzas Armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento, y que las FA no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.

-Con información de Iván E. Saldaña, David Vicenteño, Andrea Meraz y Raúl Flores