“Sacude”  sismo de 6.3 grados al sur de Sonora

Luego de reportes a la línea de emergencia 911 al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) acerca del movimiento telúrico que se percibió en el sur del estado y su confirmación por autoridades en la materia, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), activó protocolos de evacuación y evaluación por posibles afectaciones.

Alberto Flores Chong, titular de la UEPC, indicó que la Gobernadora Claudia Pavlovich le instruyó a no escatimar esfuerzos a fin de garantizar en lo posible que la población tenga la asistencia necesaria en caso de existir riesgos.

Subrayó que el informe preliminar indica que no existen daños o pérdidas humanas en municipios del sur de Sonora y que el sismo fue de 6.3 grados de magnitud en escala Richter.

De acuerdo, dijo, a datos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), los movimientos telúricos se originaron a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Obregón y a 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de California, a las 09:17 horas tiempo de Sonora.

Ello a fin de evaluar las instalaciones y garantizar que no existe riesgo para los menores.

Además, especificó Flores Chong, se revisan instalaciones estratégicas en conjunto con personal de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, donde el reporte preliminar determina que no existen daños en su infraestructura.

Agregó que los efectos del sismo se sintieron en gran parte del sur de Sonora, por lo que la UEPC en coordinación con autoridades continúa con la evaluación de los posibles daños derivados del temblor.