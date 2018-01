El secreto de Sebastián Ligarde para verse joven a los 64 años

El actor mexicano Sebastián Ligarde, relató en el programa El minuto que cambio mi destino, cómo fue su vida en un internado donde fue abusado sexualmente, cómo entró al mundo del espectáculo en México, la forma en la que conoció a su esposo y su regreso a la televisión.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Ligarde habla además de la fórmula que encontró para lucir joven, un método que llamó la atención de todos.

Entre otras cosas, en esta entrevista, declaró: “Tenía 12 años cuando me metieron a un internado en Puebla. Yo creo que allí fue la peor experiencia de mi vida. En ese internado fui abusado sexualmente por los alumnos y hasta la persona que cuidaba de nosotros. Fue una experiencia muy difícil, yo era muy joven”.

Conocido por interpretar villanos en las telenovelas, indicó que “donde hay hombres con poder va a ver acoso sexual en cualquier ámbito. En el caso mío, eran ‘chamacos’ de 17 años y yo tenía 12 o 13 años. Era el prefecto que no tenía poder porque cuidaba de mí, pero él fue el primero que abuso de mí…no me violó pero me hacía tocarlo y cuando me pidió más, yo me negué”.

Ante la pregunta:¿Eres bisexual?, Sebastián dijo, “Podría serlo, pero no… tengo 25 años enamorado y feliz con Jorge (López Lira, su esposo). Él es muy detallista y siempre me acompaña”.