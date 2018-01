“Suenan” LaVolpe o Vucetich para Ecuador

Si bien nunca lo han dirigido, Enner Valencia consideró a Ricardo LaVolpe y a Víctor Manuel Vucetich como buenos entrenadores para tomar las riendas de la selección de Ecuador. Tanto LaVolpe como Vucetich han sonado como candidatos para dirigir al seleccionado ecuatoriano, y “El Superman” no los ve con malos ojos.

“Los conozco por nombre, pero no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, y creo que lo que espera la selección es que llegue un técnico muy capaz, que sepa manejar bien al grupo, por ahí pasamos cosas muy difíciles y eso es lo que está buscando la dirigencia, que llegue un técnico y tratar de lograr pasar a un nuevo Mundial”, señaló.

¿Vucetich y LaVolpe tienen la capacidad?

“Sí, seguro, tienen un buen nombre y de seguro, si van allá van a hacer las cosas bien”.