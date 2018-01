Seis señales de que comes por “ocultar” lo que realmente sientes

México, al igual que diversos países en el mundo, enfrenta un grave problema de sobrepeso y obesidad en su población adulta. Una situación que podría originarse por una característica que diferencia a los humanos de los animales: los sentimientos.

De acuerdo a un estudio publicado por el Journal of Clinical Investigation, las hormonas en nuestro estómago se comunican directamente con el cerebro, provocando una sensación placentera. Esto explica por qué hay algunas personas que sienten la necesidad de consumir alimentos dulces o grasosos cuando experimentan tristeza o angustia.

¿Tú corazón lo domina todo?

Es tan estrecha la relación entre el cerebro y estómago, que incluso, cuando se experimenta el amor las “mariposas” se sienten en el abdomen. Sin embargo, no todo es bueno. Hay ocasiones en las que se come para ocultar sentimientos que no son gratos ocasionando, a largo plazo, un problema.

Por ello te presentamos las siguientes señales que te pueden indicar que comes para esconder tus emociones, con información de Patricia Sangenis, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología.

1. El hambre emocional comienza repentinamente. Todo lo contrario a la física que ocurre gradualmente.

2. Cuando estás comiendo para mitigar un sentimiento no importa si tu estómago está lleno o vacío, sólo necesitas comer. En este caso tiendes a elegir una comida específica, ya que no te satisface cualquier alimento; una situación contraria sucede cuando es por hambre.

3. Requiere de una satisfacción inmediata. En específico sobre un alimento poco saludable.

4. No importa si estás lleno. Sientes la necesidad de seguir ingiriendo, sin importar que esto te cause malestar (dolor o inflamación).

5.Surgen nuevas emociones. Después del exceso de comida se produce una sensación de culpa.

6. Experimentas un grado de control. Con cada bocado crees que la situación empieza a tranquilizarse y te sientes más seguro de lo que va a pasar.

La American College of Cardiology, señala que un tip excelente para evitar comer por emociones es el siguiente: detente y realiza respiraciones profundas antes de empezar a ingerir tus alimentos.

Una alimentación balanceada no sólo cuida tu bienestar físico, también emocional.

Fuente: Salud 180