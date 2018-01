Se incorpora Mitre a los Tomateros

El equipo de Culiacán sostuvo su última práctica en la capital sinaloense de cara a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico

Los Tomateros sostuvieron su última práctica en la capital sinaloense de cara a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, la cual arranca este sábado en punto de las 19:30 horas en Navojoa ante los Mayos.

Como novedad se tuvo la incorporación del serpentinero Sergio Mitre, refuerzo proveniente de los Águilas de Mexicali y quien fuera tomado en el Draft.

“Me siento muy alegre, muy contento porque se me está dando la oportunidad, se pensó en mí y estoy muy agradecido de estar aquí y ojalá pueda hacer algo para ayudar al equipo a ganar”, externó el lanzador ex Grandes Ligas.

“Hubo mucha competencia, muchos pitchers destacaron en diferentes aspectos. En lo personal me siento muy bien, a gusto, con buena confianza y más que nada con salud para poder competir”, agregó.

Con los fronterizos, tuvo una positiva campaña al compilar foja de 6-4 con una efectividad de 2.59, en tanto que durante la fase de playoffs registró 1-1 con un ERA de 1.86 en 3 encuentros.

“Veo a Culiacán muy bien, un equipo peleador, que sabe correr las bases muy bien, un equipo rápido, con una gran defensiva y con tremendo bateo y ahora vamos a tratar de enfocarnos y a ayudar un poco”, destacó.

Asimismo, dijo sentirse muy bien por el respaldo de la afición culichi, pues fue uno de los candidatos más mencionados para reforzar al conjunto guinda en estas instancias de la competencia.

“Es algo muy bonito, me siento muy agradecido por cómo me han recibido y la emoción que me han demostrado”, puntualizó.

Hoy inicia la edición 60 de la serie por el campeonato de la LMP. La cual será totalmente inédita, en donde Tomateros va por la conquista de su onceavo título, mientras que la tribu tratará de traerse el tercer trofeo en su historia a sus vitrinas.

Se espera que los duelos para el juego 1 y 2 sean entre Anthony Vásquez ante Barry Enright y Édgar González ante Eddie Gamboa.