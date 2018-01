Se despide Efraín de Rayados

El lateral derecho Efraín Juárez, quien continuará su carrera en el Vancouver Whitecaps de la MLS, agradeció el trato a la directiva de los Rayados y le deseo al club que sean campeones del Torneo Clausura 2018.

Juárez se despidió de sus compañeros en El Barrial después de casi cinco años de pertenecer al Monterrey.

“Desearía que en seis meses estén levantando la Liga, porque la verdad hoy por hoy hay otro aficionado más de Rayados”, dijo.

“Estaré jugando en otro lugar, pero el corazón y el cariño estarán siempre y el pensamiento y la buena vibra para que este club siempre crezca, siempre estarán”. Juárez viajará en los próximos días a Canadá para enrolarse en su nuevo equipo e iniciar lo que describió como una nueva aventura.

El jugador surgido de Pumas, estuvo a prueba en el Barcelona de España después ser campeón del mundo Sub-17 en el 2005, jugó en la Liga Premier de Escocia con el Celtic y también en La Liga de España con el Zaragoza.

“La verdad es que primero agradecer a los Rayados porque pasé un gran tiempo aquí. Tuvimos muchas etapas, buenas y malas, pero me hicieron crecer como persona, como jugador. Tengo un hijo que es regio y es Rayado desde chiquito”, expresó.

“(Me voy) agradecido con la institución, con la ciudad y con la afición porque al final me mostraron siempre cariño y apoyo desde un principio, no tengo más que palabras de agradecimiento en todo sentido. Hoy voy a una nueva etapa la verdad es que bastante contento”.

Juárez puede decir que se va como campeón de Copa, pero reconoció que se va con la espinita de no haber ganado una Liga después de dos Finales jugadas.

“No le debo nada a nadie. Me parece que el club y la gente deben estar por el mismo sentido. Al final creo que siempre di la cara por el equipo, me quedo con la espinita de las dos finales que me tocó participar y no pude ganar en Liga. Pero bueno me voy con trofeo que es la Copa que al final es importante”, concluyó.